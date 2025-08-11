Cần Thơ siết chặt quản lý xây dựng

Nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật, TP. Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Ngày 7/8, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Công văn số 484/UBND-XDĐT yêu cầu tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên toàn địa bàn. Động thái này được đưa ra sau khi một số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng đã bị phát hiện và xử lý.

UBND TP. Cần Thơ (Ảnh minh họa)

Theo công văn, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý trật tự xây dựng theo Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Trách nhiệm của cấp xã bao gồm: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trách nhiệm của chủ đầu tư; Xử lý kịp thời và triệt để các hành vi vi phạm; Chủ động rà soát, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm còn tồn đọng...

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng nhấn mạnh việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các cơ quan liên quan được yêu cầu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả thực hiện và những vướng mắc phát sinh.

Sở Xây dựng được giao tăng cường kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất; đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý. Đồng thời, tham mưu ban hành các quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trong tháng 8.