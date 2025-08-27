Cần Thơ phê duyệt dự án hơn 16 tỷ đồng giảm thiểu biến đổi khí hậu

Hợp tác với Canada, TP. Cần Thơ triển khai dự án hơn 16 tỷ đồng, tập trung xây dựng năng lực cho người dân và cán bộ để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Cần Thơ vừa phê duyệt dự án trị giá hơn 16,43 tỉ đồng một dự án quan trọng do Canada và CARE tài trợ, nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, huy động nguồn tài chính bền vững để bảo vệ và phát triển rừng trong đó có thị trường các-bon rừng chất lượng cao cho tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ) - gọi tắt là Dự án C4G.

Dự án C4G, nhận được nguồn vốn viện trợ không hoàn lại hơn 16,43 tỉ đồng (tương đương 896.667 CAD) do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE, Canada thông qua Tổ chức CARE, Hoa Kỳ tài trợ.

Biển Mỏ Ó ở Trần Đề (Ảnh minh họa Nguyễn Hải)

Dự án C4G sẽ được triển khai đến hết ngày 31/3/2028 tại các xã, phường ven biển thuộc TP Cần Thơ, khu vực vốn là tỉnh Sóc Trăng cũ (gồm Cù Lao Dung, Lai Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước và Vĩnh Châu), nơi có diện tích rừng phòng hộ lên đến hơn 6.788 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu.

Mục tiêu chính của dự án là nâng cao năng lực cho người dân và cán bộ địa phương về các vấn đề môi trường. Cụ thể, dự án hướng tới việc bồi dưỡng kiến thức cho 30 cán bộ và 250 người dân, cùng 3 doanh nghiệp về cách thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ rừng và tham gia vào thị trường carbon.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ cung cấp các báo cáo khoa học, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và huy động các nguồn lực để phát triển rừng một cách bền vững. Đây được xem là một bước đi chiến lược của Cần Thơ nhằm bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh và ứng phó hiệu quả với những thách thức từ biến đổi khí hậu.