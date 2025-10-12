Cần Thơ kiến nghị sớm nâng cấp sân bay thành trung tâm logistics vùng ĐBSCL

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, kiến nghị sớm triển khai đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để hình thành trung tâm logistics hàng không của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), kết nối đồng bộ với hệ thống cao tốc trong khu vực.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ

Theo UBND TP Cần Thơ, thành phố đang hướng đến mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quốc gia và trung tâm logistics, thương mại, dịch vụ của ĐBSCL vào năm 2030. Việc đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại, đặc biệt là hệ thống hàng không, được xem là nhiệm vụ đột phá.

Được biết TP Cần Thơ, sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố có diện tích hơn 6.360km², dân số trên 4 triệu người. Theo quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, sân bay Cần Thơ được định hướng trở thành đầu mối logistics hàng không trọng điểm của khu vực, ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021–2030.

Cụ thể: Giai đoạn 1: công suất 7 triệu hành khách/năm, diện tích 389ha; Giai đoạn 2: nâng lên 12 triệu hành khách/năm, diện tích 729ha.

Khi các tuyến cao tốc trong vùng hoàn thành vào năm 2026, việc nâng cấp sân bay Cần Thơ sẽ tạo bước đột phá về kết nối vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch và logistics, giúp thành phố phát huy vai trò “đầu tàu” phát triển của ĐBSCL.