Cần Thơ: Khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV khởi công, không chỉ cung cấp điện cho ĐBSCL mà là bước tiến quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Huyền Hương

Ngày 19/8, tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, TP. Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chính thức khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII và đảm bảo nguồn cung năng lượng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

1.jpg
Đại biểu tham dự thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV. (Ảnh: Petrovietnam)

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV có công suất thiết kế 1.155 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, với hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Dự án này là một phần của chuỗi dự án Khí - Điện Lô B, nơi có trữ lượng khí lớn, dự kiến cung cấp 5-6 tỷ m³ khí mỗi năm để sản xuất hàng chục tỷ kWh điện sạch.

11-8877.jpg
Phối cảnh dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV. (Ảnh: Petrovietnam)

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành và phát điện thương mại vào cuối năm 2028. Khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV sẽ nâng tổng công suất điện do Petrovietnam quản lý lên hơn 9.300 MW, tương đương khoảng 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV là dự án trọng điểm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được kỳ vọng sẽ cung cấp nguồn điện ổn định cho Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó giảm sự phụ thuộc vào than và thủy điện. Đồng thời, điện khí được xem là nguồn năng lượng chuyển tiếp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam vào năm 2050.

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong 8 từ: bản lĩnh, kỷ cương, đoàn kết, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, vì dân. Những khắc nghiệt trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

