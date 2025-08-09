Cần Thơ giao xã, phường làm chủ đầu tư công trình công ích

Từ 1/7/2025, UBND xã, phường tại Cần Thơ sẽ được giao làm chủ đầu tư các công trình công ích và quản lý tài sản hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa thống nhất tạm giao quyền cho UBND xã, phường trên địa bàn tiếp nhận, quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông và làm chủ đầu tư các công trình công ích.

Thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Ô Môn ,TP. Cần Thơ ( Ảnh minh họa: Huyền Trang)

Theo đó, UBND xã, phường sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung tại các khu đô thị, khu dân cư, tái định cư. Đồng thời, từ 1/7/2025, các đơn vị này sẽ trở thành chủ đầu tư các công trình dịch vụ công ích trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã cũng được giao nhiệm vụ ký hợp đồng thực hiện các dịch vụ công ích (vệ sinh, môi trường, chiếu sáng…) đến hết năm 2025. Tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính để tham mưu Thành phố phân bổ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm và chủ động rà soát các công trình tồn đọng. Sở Xây dựng TP Cần Thơ được giao nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và tham mưu cho UBND Thành phố các quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trong tháng 8.