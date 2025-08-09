Hà Nội

Tin 24/7

Cần Thơ giao xã, phường làm chủ đầu tư công trình công ích

Từ 1/7/2025, UBND xã, phường tại Cần Thơ sẽ được giao làm chủ đầu tư các công trình công ích và quản lý tài sản hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông trên địa bàn.

Huyền Hương

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa thống nhất tạm giao quyền cho UBND xã, phường trên địa bàn tiếp nhận, quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông và làm chủ đầu tư các công trình công ích.

222222.jpg
Thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Ô Môn ,TP. Cần Thơ ( Ảnh minh họa: Huyền Trang)

Theo đó, UBND xã, phường sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung tại các khu đô thị, khu dân cư, tái định cư. Đồng thời, từ 1/7/2025, các đơn vị này sẽ trở thành chủ đầu tư các công trình dịch vụ công ích trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã cũng được giao nhiệm vụ ký hợp đồng thực hiện các dịch vụ công ích (vệ sinh, môi trường, chiếu sáng…) đến hết năm 2025. Tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính để tham mưu Thành phố phân bổ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm và chủ động rà soát các công trình tồn đọng. Sở Xây dựng TP Cần Thơ được giao nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và tham mưu cho UBND Thành phố các quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trong tháng 8.

Chốt ngày thu phí cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 7/8, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã thông báo chính thức áp dụng thu phí sử dụng dịch vụ trên tuyến cao tốc Bến lức - Long Thành từ 0h ngày 10/8.

Mức phí được áp dụng là 2.000 đồng/PCU/km, đã bao gồm 8% thuế VAT. Hình thức thu phí sẽ là thu phí kín, tính theo quãng đường di chuyển thực tế. Toàn bộ các trạm thu phí sẽ áp dụng hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) 100% tại tất cả các làn.

111.jpg
Tuyến Cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh tư liệu)
Chính thức dùng số định danh cá nhân để giao dịch BHXH từ 1/8

Quyết định thay thế mã số BHXH bằng CCCD từ 1/8 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) ban hành công văn 1804/BHXH-QLT gửi hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố, về việc sử dụng số định danh cá nhân/CCCD thay thế mã số BHXH chính thức được thực hiện từ ngày 1/8/2025. Đây là một bước tiến quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của ngành BHXH.

untitled.jpg
Ảnh minh họa
Trung ương Đoàn công bố lộ trình tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Ngày 6-8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức tập huấn trực tuyến về công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

88.jpg
Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức Đại hội Đoàn

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu trung ương và hơn 3.500 điểm cầu trên cả nước. Thông tin từ Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 15-9; đại hội cấp xã, phường, bắt đầu từ tháng 9 và hoàn thành trước ngày 31-11; đại hội cấp tỉnh, thành và tương đương hoàn thành trước ngày 31-12; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII dự kiến tổ chức trong quý 2-2026.

