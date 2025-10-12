Hà Nội

Tin 24/7

Cần Thơ: Đến chơi nhà bạn, thiếu niên trộm nữ trang của mẹ bạn học mang bán

Lợi dụng lúc không ai để ý, thiếu niên 17 tuổi hai lần lẻn vào phòng, lấy trộm nữ trang hơn 200 triệu đồng.

Huyền Hương

Ngày 11/10, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết vừa làm rõ vụ trộm nữ trang có giá trị hơn 200 triệu đồng, xảy ra tại khu dân cư Công trình 8.

Đơi tượng P tại tiệm vàng (Ảnh: CACT)

Theo điều tra, sáng 10/10, chị H (SN 1981) trình báo bị mất nhiều tài sản gồm lắc, vòng, dây chuyền, bông tai, nhẫn vàng và 2 triệu đồng tiền mặt.

Từ các dấu vết thu thập, truy xét lực lượng chức năng xác định Trần Hồng Phát (SN 2007, ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) bạn học của con gái chị H.

Tại cơ quan công an, Phát thừa nhận hai lần lén vào phòng của mẹ bạn học để trộm nữ trang, sau đó mang bán tại các tiệm vàng trên địa bàn được hơn 100 triệu đồng, dùng tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, vào ngày 26/9, Phát vào phòng của chị H trộm một chiếc lắc, một đôi bông tai, một chiếc vòng và Phát mang chiếc lắc bán cho một tiệm vàng ở Quốc lộ 61C được 64 triệu đồng; bán đôi bông tai, một chiếc vòng cho tiệm vàng M.V ở đường 30/4 (TP Cần Thơ) được 21 triệu đồng; Ngày 9/10, Phát lại đến nhà chị H chơi. Phát vào phòng ngủ của chị H lấy trộm một đôi bông tai, một vòng và 2 triệu đồng.

Hiện Công an phường Cái Răng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

#Trộm cắp nữ trang #Chủ đề trộm cắp trẻ vị thành niên #Vụ án tại Cần Thơ #Hoạt động của công an địa phương #Tội phạm trộm cắp và tiêu thụ tài sản

