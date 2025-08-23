Cần Thơ công bố lịch năm học mới 2025-2026

Các trường học tại TP Cần Thơ sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9. Các khối lớp sẽ tựu trường sớm, bắt đầu từ ngày 22/8 để bước vào năm học mới.

TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, học sinh các cấp sẽ quay lại trường theo lộ trình cụ thể:

Ngày 22/8: Học sinh lớp 9 và lớp 12 tựu trường sớm nhất.

Ngày 25/8: Học sinh lớp 1 tựu trường.

Ngày 28/8: Học sinh mầm non và tiểu học bắt đầu năm học.

Ngày 29/8: Học sinh các khối còn lại của THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên tựu trường.

Toàn bộ các trường học trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 vào ngày 5/9.

﻿Kế hoạch năm học 2025-2026 đối với Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên

Năm học 2025-2026 sẽ được chia thành hai học kỳ.

Học kỳ I của năm học bậc Mầm non và Tiểu học từ ngày 8/9/2025 đến trước ngày 10/1/2026; cấp THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên từ ngày 8/9/2025 đến trước ngày 17/1/2026. Thời gian thực học 18 tuần, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Học kỳ II của Mầm non, Tiểu học từ ngày 12/1/2026 đến trước ngày 23/5/2026; cấp THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên từ ngày 19/1/2026 đến trước ngày 31/5/2026. Thời gian thực học 17 tuần, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường học trên toàn thành phố thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học 2025 - 2026 cho cả ba cấp: Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên.

Kế hoạch cũng nêu rõ những quy định cho các tình huống đặc biệt. Giám đốc được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong những ngày thời tiết xấu hoặc có thiên tai. Đồng thời, cần sắp xếp lịch học bù để đảm bảo hoàn thành chương trình, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định về thời gian nghỉ ngơi của giáo viên. Đối với những trường hợp đặc biệt như thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng, Giám đốc phải báo cáo lên Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi triển khai bất kỳ kế hoạch nào để đảm bảo chương trình học được hoàn thành đầy đủ.

Năm học mới, Sở GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu, trình Chủ tịch UBND thành phố về việc kéo dài năm học, không quá 2 tuần so với khung chương trình chung.