Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tiêu dùng - Bạn đọc

Cà Mau thu giữ 77 tấn phân bón, chế phẩm thủy sản không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Cà Mau vừa phát hiện và tạm giữ 77 tấn phân bón, chế phẩm nuôi trồng thủy sản không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc

Huyền Hương
111111111.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra hàng hoá.( Ảnh: CACM)

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, phát hiện một hộ kinh doanh tại xã Thới Bình có nhiều sản phẩm phục vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10g30 ngày 31/7, lực lượng làm nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh và kho chứa hàng hóa của hộ kinh doanh Đ.T.P. chuyên mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và các loại hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (địa chỉ tại ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau)

Qua kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ 77 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc, bao gồm 40 loại sản phẩm khác nhau (trong đó, có 35 loại sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản với tổng trọng lượng trên 46 tấn và 5 loại phân bón với tổng trọng lượng hơn 31 tấn)

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan để thu mẫu phân bón nhằm phân tích thành phần và kiểm nghiệm chất lượng. Toàn bộ tang vật vi phạm đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ.

#Cà Mau thu giữ phân bón không rõ nguồn gốc #phân bón thủy sản không rõ nguồn gốc #chế phẩm nuôi trồng thủy sản trái phép #kiểm tra phân bón không hợp pháp #tạm giữ phân bón trái phép tại Cà Mau #phòng Cảnh sát Kinh tế Cà Mau

Bài liên quan

Bất động sản

Gỡ "nút thắt" đầu tư công, Đồng Nai lập tổ công tác đặc biệt

Trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, Đồng Nai đã lập 2 tổ công tác, phân công nhiệm vụ tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng

Ngày 8/8/2025, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà ký Quyết định số 701/QĐ-UBND quyết định thành lập 2 tổ công tác số 1 và số 2 với nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án đầu tư công năm 2025.

1.jpg
Dự án Nâng cấp đường tỉnh 25B gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. (Ảnh tư liệu)
Xem chi tiết

Tin 24/7

Tây Ninh thu giữ hơn 7 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá thành công đường dây buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu quy mô lớn,thu giữ hơn 7 tấn hàng hóa tại hai kho hàng trên địa bàn

Ngày 7/8, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về việc phát hiện và thu giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu tại hai kho hàng trên địa bàn. Tổng cộng, hơn 7 tấn (bao gồm 587 kg và 5.293 lít) thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu có nhãn hiệu nước ngoài đã bị tạm giữ.

3.jpg
Hơn 5.800 lít thuốc bảo vệ thực vật có nhãn hiệu nước ngoài (Ảnh: CATN)
Xem chi tiết

Tin 24/7

Cà Mau thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mới sau hợp nhất

Ngày 7/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1695/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất hai ban quản lý.

Theo quyết định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau. Đây là cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, có nhiệm vụ quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn.

2.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới