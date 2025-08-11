Cà Mau thu giữ 77 tấn phân bón, chế phẩm thủy sản không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Cà Mau vừa phát hiện và tạm giữ 77 tấn phân bón, chế phẩm nuôi trồng thủy sản không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc

Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra hàng hoá.( Ảnh: CACM)

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, phát hiện một hộ kinh doanh tại xã Thới Bình có nhiều sản phẩm phục vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10g30 ngày 31/7, lực lượng làm nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh và kho chứa hàng hóa của hộ kinh doanh Đ.T.P. chuyên mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và các loại hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (địa chỉ tại ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau)

Qua kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ 77 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc, bao gồm 40 loại sản phẩm khác nhau (trong đó, có 35 loại sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản với tổng trọng lượng trên 46 tấn và 5 loại phân bón với tổng trọng lượng hơn 31 tấn)

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan để thu mẫu phân bón nhằm phân tích thành phần và kiểm nghiệm chất lượng. Toàn bộ tang vật vi phạm đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ.