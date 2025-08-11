Hà Nội

Tin 24/7

Cà Mau thí điểm "phục vụ 5 sao" tại trung tâm hành chính công

Tỉnh Cà Mau mới thí điểm mô hình "phục vụ 5 sao" tại một số Trung tâm hành chính công nhằm nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, đẩy mạnh chuyển đổi số 

Huyền Hương

Tỉnh Cà Mau mới hiện có 64 đơn vị hành chính cấp xã. Kể từ đầu tháng 7/2025, có hơn 1.730 cán bộ, công chức đã được tập huấn, bồi dưỡng về các kỹ năng giải quyết hồ sơ trên phần mềm, giao tiếp hành chính và xử lý thủ tục liên thông. Tỉnh cũng đã triển khai thí điểm mô hình luân chuyển cán bộ, giúp năng suất xử lý hồ sơ tăng từ 25-30%.

1111111.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đá Bạc

Đặc biệt, một số xã, phường đã thí điểm tiêu chí “phục vụ 5 sao” với các tiêu chí: văn phòng sạch sẽ, thái độ niềm nở, giải quyết hồ sơ đúng hạn 100%, hỗ trợ qua mã số QR, và hỗ trợ sau khi giải quyết hồ sơ. Khảo sát ban đầu cho thấy, mức độ hài lòng của người dân ở các xã, phường này đạt từ 90 - 92%.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn phải đối mặt với một số khó khăn:

  • Hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế ở một số xã vùng xa, dẫn đến tình trạng xử lý hồ sơ bị chậm.
  • Một số cán bộ vẫn quen làm việc theo phương thức truyền thống, chưa thành thạo các phần mềm điện tử.

Để khắc phục, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đã yêu cầu tiếp tục tăng cường đào tạo, với yêu cầu mỗi cán bộ cấp xã phải hoàn thành ít nhất 40 giờ/năm đào tạo về tin học, quản trị dữ liệu và giao tiếp hành chính. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin... Bên cạnh đó, Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh phát triển hệ thống giám sát hiệu quả việc thực hiện hồ sơ ở xã, phường, cập nhật định kỳ 15 ngày/lần theo tiêu chí minh bạch - đúng hạn - hài lòng.

Đặc biệt là đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, ưu tiên nâng cấp hệ thống máy tính và tích hợp phần mềm liên thông tại 64 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, đồng thời thí điểm mô hình “phục vụ thông minh” tại một số xã, phường trung tâm.

