Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Cà Mau thanh tra các dự án, công trình xây dựng tại xã Phú Tân giai đoạn 2022-2025

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố quyết định thanh tra các dự án, công trình xây dựng tại xã Phú Tân giai đoạn 2022-2025.

Huyền Hương
4.jpg
Buổi công bố Quyết định thanh tra tại xã Phú Tân (Ảnh: Thanh tra Cà Mau)

Cụ thể, sáng 13/8/2025, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định số 071/QĐ-TTr ngày 06/8/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau về việc thanh tra các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn xã Phú Tân. Cuộc thanh tra sẽ tập trung vào các công trình được triển khai trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.

Tại buổi công bố được tổ chức tại Trụ sở UBND xã Phú Tân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Thanh Toản, cho biết mục đích của đợt thanh tra lần này là nhằm đánh giá một cách khách quan và toàn diện công tác quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương. Đồng thời, cuộc thanh tra cũng sẽ kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm (nếu có) và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường kỷ luật trong công tác quản lý đầu tư công.

Được biết, xã Phú Tân mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tân Hải và xã Phú Tân của huyện Phú Tân (cũ), tỉnh Cà Mau.

#Thanh tra xây dựng Cà Mau #Dự án xã Phú Tân 2022-2025 #Quyết định thanh tra tỉnh Cà Mau #Kiểm tra công trình xây dựng xã Phú Tân #Quản lý đầu tư xây dựng Cà Mau #Sai phạm trong xây dựng xã Phú Tân

Bài liên quan

Tin 24/7

Cà Mau tổ chức sự kiện đi bộ lớn chào mừng Quốc khánh 2/9

Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã thống nhất tổ chức hoạt động đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" với sự tham gia của 5.000-6.000 người nhằm chào mừng các ngày lễ lớn.

Chiều 14/8, theo thông tin từ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau Lê Tuấn Hải cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất tổ chức hoạt động đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" trên địa bàn tỉnh. Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng ông Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh, sẽ là người chủ trì hoạt động. Đảng ủy Công an tỉnh sẽ phối hợp với Đảng ủy UBMTTQ tỉnh và các phường An Xuyên, Tân Thành, Lý Văn Lâm, Hòa Thành để huy động lực lượng tham gia.

Xem chi tiết

Bất động sản

Cà Mau: 5 dự án trọng điểm khởi công, khánh thành vào ngày 19/8

Cà Mau sẽ khởi công và khánh thành 5 dự án lớn vào ngày 19/8 với các công trình trọng điểm về giao thông, hàng không và nhà ở xã hội.

Ngày 12/8, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, ngày 19/8 có 5 dự án quy mô lớn sẽ được khởi công và khánh thành, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Các dự án này bao gồm cả công trình về hạ tầng giao thông, hàng không và nhà ở dân sinh.

11.jpg
Phối cảnh khu liên hiệp thể thao tại phường Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh tư liệu)
Xem chi tiết

Tin 24/7

Cà Mau nỗ lực giải ngân vốn Chương trình MTQG hỗ trợ cho đồng bào DTTS

Tỉnh Cà Mau đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hơn 445 tỷ đồng của Chương trình 1719

Tại hội nghị sơ kết công tác dân tộc, tôn giáo vừa diễn ra, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau đã thể hiện quyết tâm đẩy nhanh việc triển khai và giải ngân nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719)

3.jpg
Bà Quách Kiều Mai phát biểu tại hội nghị
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới