Cà Mau thanh tra các dự án, công trình xây dựng tại xã Phú Tân giai đoạn 2022-2025

Buổi công bố Quyết định thanh tra tại xã Phú Tân (Ảnh: Thanh tra Cà Mau)

Cụ thể, sáng 13/8/2025, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định số 071/QĐ-TTr ngày 06/8/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau về việc thanh tra các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn xã Phú Tân. Cuộc thanh tra sẽ tập trung vào các công trình được triển khai trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.

Tại buổi công bố được tổ chức tại Trụ sở UBND xã Phú Tân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Thanh Toản, cho biết mục đích của đợt thanh tra lần này là nhằm đánh giá một cách khách quan và toàn diện công tác quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương. Đồng thời, cuộc thanh tra cũng sẽ kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm (nếu có) và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường kỷ luật trong công tác quản lý đầu tư công.

Được biết, xã Phú Tân mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tân Hải và xã Phú Tân của huyện Phú Tân (cũ), tỉnh Cà Mau.