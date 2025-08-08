Cà Mau thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mới sau hợp nhất

Ngày 7/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1695/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất hai ban quản lý.

Theo quyết định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau. Đây là cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, có nhiệm vụ quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau sẽ đảm nhận chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật..

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau có tư cách pháp nhân, có tài khoản,con dấu hình Quốc huy, kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hằng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Trưởng ban Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký và bãi bỏ bãi bỏ Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.

Việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau được kỳ vọng sẽ tạo ra một cơ chế quản lý tập trung, hiệu quả hơn, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.