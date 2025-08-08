Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Cà Mau thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mới sau hợp nhất

Ngày 7/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1695/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất hai ban quản lý.

Huyền Hương

Theo quyết định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau. Đây là cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, có nhiệm vụ quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn.

2.jpg

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau sẽ đảm nhận chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật..

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau có tư cách pháp nhân, có tài khoản,con dấu hình Quốc huy, kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hằng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Trưởng ban Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký và bãi bỏ bãi bỏ Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.

Việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau được kỳ vọng sẽ tạo ra một cơ chế quản lý tập trung, hiệu quả hơn, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

#Cà Mau #Ban Quản lý Khu kinh tế #quản lý khu kinh tế Cà Mau #hợp nhất ban quản lý #quyết định thành lập ban quản lý #Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

Bài liên quan

Bất động sản

Đồng Nai đề xuất xin thêm ga đường sắt tốc độ cao tại Xuân Hòa

Với tuyến đường dài 82km qua địa bàn, Đồng Nai đề xuất bổ sung ga khách tại Xuân Hòa, ngoài ga Long Thành đã có trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo đó, tại văn bản số 2576/UBND-KTN UBND ngày 6/8 gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Theo hồ sơ được duyệt Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có đoạn đi qua địa phận tỉnh dài 82km nhưng chỉ có một ga hành khách được bố trí tại khu vực Sân bay quốc tế Long Thành.

11.jpg
Xem chi tiết

Tin 24/7

Triển khai dạy 2 buổi/ngày tại các trường đủ điều kiện

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026, yêu cầu các địa phương triển khai dạy 2 buổi/ngày ở các cấp học có đủ điều kiện.

Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025-2026.

66.jpg
Khai giảng năm học mới
Xem chi tiết

Tin 24/7

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 6/8, Đảng bộ Quân sự TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đến dự có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, Ủy viên Đảng ủy Quân sự Thành phố; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

888.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới