Tin 24/7

Cà Mau sẽ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 tại hai điểm trung tâm

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm trung tâm để chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Huyền Hương
1-5035.jpg
Bắn pháo hoa (Ảnh minh họa)

Tỉnh Cà Mau vừa có thông báo về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), sự kiện này sẽ diễn ra tại hai địa điểm trung tâm của tỉnh.

Tỉnh tổ chức bắn pháo hoa vào lúc 21h30 ngày 1/9 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) và Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu). Đây là hai quảng trường lớn, đóng vai trò là trung tâm văn hóa, chính trị xã hội của tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh hoạt động bắn pháo hoa, tỉnh Cà Mau cũng tổ chức nhiều sự kiện. Cụ thể, sáng 26/8, tỉnh sẽ tổ chức lễ viếng và dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ...

Tại sự kiện này, các đồng chí có từ 60 năm tuổi Đảng trở lên sẽ được vinh dự trao tặng Huy Hiệu Đảng, ghi nhận những đóng góp to lớn của họ cho sự nghiệp Cách mạng.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026

Chiều ngày 22/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và đồng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025-2026.

2222.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và đồng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025-2026 - Ảnh: VGP/Nhật
﻿ Bắc

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

TP Hồ Chí Minh được chọn là điểm cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng'

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh được chọn là một trong các điểm cầu truyền hình 'Thời cơ vàng' kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Đây là thông tin được Ban Tổ chức (BTC) cầu truyền hình "Thời cơ vàng" cho biết, vào chiều 21/8. Đây là một trong các sự kiện tiêu biểu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, UBND TP Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức.

2.jpg
Ban tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức cầu truyền hình tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC).
TPHCM trưng bày ảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Vũng Tàu

Phường Vũng Tàu, TP.HCM đã khai mạc triển lãm ảnh đặc biệt, tôn vinh chặng đường lịch sử 80 năm của đất nước và giới thiệu tầm nhìn chiến lược của siêu đô thị mới sau sáp nhập.

Ngày 22/8, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP HCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" tại số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

1.jpg
Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)
