Cà Mau sẽ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 tại hai điểm trung tâm

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm trung tâm để chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bắn pháo hoa (Ảnh minh họa)

Tỉnh Cà Mau vừa có thông báo về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), sự kiện này sẽ diễn ra tại hai địa điểm trung tâm của tỉnh.

Tỉnh tổ chức bắn pháo hoa vào lúc 21h30 ngày 1/9 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) và Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu). Đây là hai quảng trường lớn, đóng vai trò là trung tâm văn hóa, chính trị xã hội của tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh hoạt động bắn pháo hoa, tỉnh Cà Mau cũng tổ chức nhiều sự kiện. Cụ thể, sáng 26/8, tỉnh sẽ tổ chức lễ viếng và dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ...

Tại sự kiện này, các đồng chí có từ 60 năm tuổi Đảng trở lên sẽ được vinh dự trao tặng Huy Hiệu Đảng, ghi nhận những đóng góp to lớn của họ cho sự nghiệp Cách mạng.