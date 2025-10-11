Cà Mau sắp có thêm 565 căn nhà ở xã hội, vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng

Dự án sẽ được triển khai trên khu đất hơn 1 ha tại lô N2-4, phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau), với quy mô thiết kế khoảng 565 căn hộ.

UBND tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội phường An Xuyên, do Công ty CP Xây dựng Sơn Trang (Thanh Hóa) làm chủ đầu tư.

Dự án được thực hiện tại lô đất N2-4, phường An Xuyên, với diện tích hơn 1 ha, quy mô 565 căn hộ, gồm hai khối nhà cao 12 tầng (42 m) và hai khối nhà xe 3 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 33.900 m².

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 3 dự án nhà ở xã hội đang triển khai thi công xây dựng. Ảnh minh họa

Mục tiêu dự án nhằm tạo quỹ nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo quy định. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư đồng bộ gồm hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, sân chơi, khu thể thao…

Tổng mức đầu tư dự án hơn 500 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 30% (151,5 tỷ đồng) và vốn vay chiếm 70% (hơn 353,5 tỷ đồng). Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến thi công trong 30 tháng, hoàn thành từ quý II/2026 đến quý I/2028.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, hiện địa phương đang triển khai 3 dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 610 căn hộ vào năm 2025 theo Đề án quốc gia “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”.