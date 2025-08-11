Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Cà Mau nỗ lực giải ngân vốn Chương trình MTQG hỗ trợ cho đồng bào DTTS

Tỉnh Cà Mau đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hơn 445 tỷ đồng của Chương trình 1719

Huyền Hương

Tại hội nghị sơ kết công tác dân tộc, tôn giáo vừa diễn ra, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau đã thể hiện quyết tâm đẩy nhanh việc triển khai và giải ngân nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719)

3.jpg
Bà Quách Kiều Mai phát biểu tại hội nghị

Theo đó, tỉnh Cà Mau có hơn 32 nghìn hộ với gần 140 nghìn nhân khẩu thuộc dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 6,47% dân số toàn tỉnh. Trong đó đông nhất là dân tộc Khmer, tiếp đến là dân tộc Hoa... Trên địa bàn có 7 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, hoạt động ổn định.

Với Chương trình MTQG 1719, Cà Mau được bố trí hơn 445 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách từ Trung ương gần 394 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của ngân sách tỉnh. Tính đến tháng 7 vừa qua, địa phương giải ngân hơn 295 tỷ đồng (đạt trên 66% tổng vốn được giao của giai đoạn 2021-2025), vẫn còn hơn 42 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, tiến độ giải ngân của chương trình tuy được cải thiện nhưng xét về tổng thể vẫn còn chậm, nhất là nguồn vốn sự nghiệp. Một số khó khăn chính bao gồm:

Hỗ trợ đất ở còn vướng mắc về thủ tục chuyển nhượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Công tác tuyên truyền, học nghề gặp trở ngại do nhiều hộ dân đi làm ăn xa.

Việc tổ chức lại bộ máy và chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Ông Nguyễn Thành Niệm, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh đơn vị sẽ khẩn trương, quyết liệt triển khai và giải ngân nguồn vốn, đảm bảo hiệu quả và đúng đối tượng. Sở cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cho những tháng cuối năm:

Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh từ 2% trở lên. Hoàn thành chỉ tiêu giảm ít nhất 2 xã khu vực III và 22 ấp, khóm đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số.

#Giải ngân vốn Chương trình MTQG Cà Mau #Hỗ trợ đồng bào DTTS Cà Mau #Chương trình 1719 Cà Mau #Phát triển kinh tế đồng bào DTTS #Vốn hỗ trợ phát triển cộng đồng Cà Mau #Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư Cà Mau

Bài liên quan

Tin 24/7

TP HCM: Cảnh báo nguy cơ tái xuất hiện bệnh Chikungunya

Mặc dù chưa ghi nhận ca mắc mới, Sở Y tế TPHCM vẫn cảnh báo nguy cơ tái xuất hiện của bệnh Chikungunya. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay là 

Ngày 10/8, Sở Y tế TPHCM cho biết hệ thống giám sát dịch bệnh của thành phố chưa phát hiện ca mắc bệnh Chikungunya nào. Tuy nhiên, ngành y tế cảnh báo nguy cơ tái xuất hiện của virus này là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng.

2.jpg
Xem chi tiết

Tin 24/7

Phường Vũng Tàu khẳng định không tăng giá thu gom rác, mức phí vẫn giữ nguyên

UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) vừa ra thông báo chính thức về giá thu gom rác thải sinh hoạt, khẳng định không có việc tăng giá sau khi sáp nhập.

Ngày 7-8, UBND phường Vũng Tàu đã chính thức ban hành công văn số 46/TB-UBND về mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, khẳng định không có việc tăng giá như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

2222222.jpg
Thu gom rác thải khu vực nông thôn (Ảnh minh họa)
Xem chi tiết

Bất động sản

TPHCM đề xuất miễn giấy phép xây nhà dưới 7 tầng

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất thí điểm miễn giấy phép xây dựng cho nhà riêng lẻ dưới 7 tầng tại các khu vực có quy hoạch, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng và Bộ Xây dựng cho phép thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng tại các khu vực có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị đã được duyệt.

222.jpg
Ảnh minh họa: L.Vũ
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới