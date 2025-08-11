Cà Mau nỗ lực giải ngân vốn Chương trình MTQG hỗ trợ cho đồng bào DTTS

Tỉnh Cà Mau đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hơn 445 tỷ đồng của Chương trình 1719

Tại hội nghị sơ kết công tác dân tộc, tôn giáo vừa diễn ra, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau đã thể hiện quyết tâm đẩy nhanh việc triển khai và giải ngân nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719)

Bà Quách Kiều Mai phát biểu tại hội nghị

Theo đó, tỉnh Cà Mau có hơn 32 nghìn hộ với gần 140 nghìn nhân khẩu thuộc dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 6,47% dân số toàn tỉnh. Trong đó đông nhất là dân tộc Khmer, tiếp đến là dân tộc Hoa... Trên địa bàn có 7 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, hoạt động ổn định.

Với Chương trình MTQG 1719, Cà Mau được bố trí hơn 445 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách từ Trung ương gần 394 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của ngân sách tỉnh. Tính đến tháng 7 vừa qua, địa phương giải ngân hơn 295 tỷ đồng (đạt trên 66% tổng vốn được giao của giai đoạn 2021-2025), vẫn còn hơn 42 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, tiến độ giải ngân của chương trình tuy được cải thiện nhưng xét về tổng thể vẫn còn chậm, nhất là nguồn vốn sự nghiệp. Một số khó khăn chính bao gồm:

Hỗ trợ đất ở còn vướng mắc về thủ tục chuyển nhượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Công tác tuyên truyền, học nghề gặp trở ngại do nhiều hộ dân đi làm ăn xa.

Việc tổ chức lại bộ máy và chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Ông Nguyễn Thành Niệm, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh đơn vị sẽ khẩn trương, quyết liệt triển khai và giải ngân nguồn vốn, đảm bảo hiệu quả và đúng đối tượng. Sở cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cho những tháng cuối năm:

Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh từ 2% trở lên. Hoàn thành chỉ tiêu giảm ít nhất 2 xã khu vực III và 22 ấp, khóm đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số.