Cà Mau: Khởi công dự án nâng cấp tuyến đường 38 tỷ đồng vào Khu căn cứ Tỉnh ủy

Công trình nâng cấp tuyến đường vào Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (nay thuộc Cà Mau) đã khởi công, với tổng đầu tư hơn 38 tỷ đồng, mang ý nghĩa lịch sử và kinh tế.

Sáng 18/8, UBND xã Vĩnh Phước phối hợp với Ban Quản lý Dự án khu vực Phước Long tổ chức Lễ khởi công dự án nâng cấp tuyến đường dẫn vào Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau). Đây là công trình trọng điểm được triển khai để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 21-22/8/2025.

Đại biểu tham dự Lễ khởi công dự án nâng cấp tuyến đường dẫn vào Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau)

Với tổng mức đầu tư hơn 38 tỷ đồng, dự án có tổng chiều dài hơn 6.200m, bắt đầu từ chợ Xã Thoàn, ấp Phước Thạnh và kết thúc tại kênh 6.000 giáp ấp Ninh Thạnh Đông, xã Ninh Thạnh Lợi (chính là tuyến đường vào Khu căn cứ Tỉnh ủy). Tuyến đường này không chỉ là một tuyến giao thông huyết mạch, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc khi được ví như "con đường tri ân", nối liền hiện tại với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Công trình sẽ bao gồm việc xây dựng 7 cây cầu bằng bê tông kiên cố, mặt cầu và đường thiết kế rộng 5m, đảm bảo tải trọng 10 tấn. Thời gian thi công dự kiến là 365 ngày, do Liên danh Toàn Thắng – Trường Sơn Bạc Liêu thực hiện.

Dự án không chỉ góp phần tôn vinh và gìn giữ di tích lịch sử cách mạng, mà còn có vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, việc nâng cấp tuyến đường cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.