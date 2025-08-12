Hà Nội

Bất động sản

Cà Mau: 5 dự án trọng điểm khởi công, khánh thành vào ngày 19/8

Cà Mau sẽ khởi công và khánh thành 5 dự án lớn vào ngày 19/8 với các công trình trọng điểm về giao thông, hàng không và nhà ở xã hội.

Huyền Hương

Ngày 12/8, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, ngày 19/8 có 5 dự án quy mô lớn sẽ được khởi công và khánh thành, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Các dự án này bao gồm cả công trình về hạ tầng giao thông, hàng không và nhà ở dân sinh.

11.jpg
Phối cảnh khu liên hiệp thể thao tại phường Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh tư liệu)

Cụ thể, ba dự án sẽ được khởi công là:

  • Nhà ở xã hội Khu đô thị mới khóm 5, phường 1: Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần tập đoàn T&T làm chủ đầu tư.
  • Đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và các dự án đường bộ khác: Đây là dự án cao tốc có chiều dài khoảng 90km (điểm đầu ở thành phố Cà Mau cũ và điểm cuối ở huyện Ngọc Hiển cũ), quy mô bốn làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 58.900 tỷ đồng, do Bộ Quốc phòng thực hiện. Cùng với đó là dự án đường giao thông từ Đất Mũi đến cảng Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai (tại điểm cuối tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, thuộc địa bàn ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).
  • Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau: Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng. Khi hoàn thành, sân bay sẽ đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và và 1.000 tấn hàng hóa/năm,mục tiêu phục vụ các loại máy bay như A320, A321.

Ngoài ra, còn có hai dự án sẽ được khánh thành là:

  • Khu liên hợp thể dục - thể thao Bạc Liêu: Dự án có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, bao gồm sân vận động, khán đài có sức chứa 8.000 chỗ ngồi và các hạng mục phụ trợ. Được xây dựng trên diện tích hơn 4,4ha trên địa bàn phường 2, thành phố Bạc Liêu (nay là phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), dự án khởi công vào tháng 11/2021.
  • Nâng cấp, mở rộng tuyến Cà Mau - Đầm Dơi: Đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng. Dự án do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Cà Mau cũng lưu ý các sở, ban, ngành liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy để buổi lễ diễn ra an toàn. Các dự án trên được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

