Sức khoẻ 360

Bộ Y tế cảnh báo về văn bản giả mạo liên quan trạm Y tế xã, phường

Không có Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

Thúy Nga

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện “văn bản số 2830/2025/TT-BYT” ghi ngày 10/8/2025, do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương ký ban hành, với tiêu đề “Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Bộ Y tế khẳng định, không có văn bản nào như trên trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

Đây là văn bản giả mạo, sử dụng trái phép hình thức, chữ ký và con dấu của Bộ để phát tán thông tin sai sự thật.

Hành vi này vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cơ quan quản lý nhà nước và có thể tác động tiêu cực tới hoạt động của ngành y tế.

532299919-1187677716733984-6202824956724990022-n.jpg
533131282-1187677816733974-8061844228392338641-n.jpg
Bộ Y tế cảnh báo về văn bản giả mạo liên quan trạm Y tế xã, phường - Bộ Y tế cung cấp

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân chỉ sử dụng, trích dẫn văn bản chính thức từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu bất thường, cần liên hệ ngay với Bộ Y tế hoặc báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

Tuyệt đối không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Hiện, Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi giả mạo theo quy định của pháp luật.

