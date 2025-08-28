Hà Nội

Quân sự

Bộ Quốc phòng mang tới triển lãm 80 năm thành tựu đất nước hơn 430 vũ khí, khí tài hiện đại

Hơn 430 vũ khí, khí tài sẽ được Bộ Quốc phòng trưng bày, giới thiệu triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, trong đó có nhiều trang bị hiện đại.

Trà Khánh

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức khai mạc. Trong khuôn khổ Triển lãm, khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng có không gian đặc biệt hấp dẫn ở cả khu vực trong nhà và ngoài trời với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng, hơn 430 vũ khí, khí tài, sản phẩm thuộc 60 chủng loại sẽ được giới thiệu tại khu trưng bày trong nhà và ngoài trời.

kto-tr_img-0056.jpg
Khu trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ảnh: Trà Khánh.

Trong đó khu trưng bày trong nhà gồm 334 sản phẩm được thiết kế khoa học chia thành nhiều khu vực, tái hiện lịch sử từ khởi nguồn dân tộc, các mốc son qua 80 năm dựng nước và giữ nước, giới thiệu quá trình xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trưng bày những thành tựu nghiên cứu, chế tạo khí tài, công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Đặc biệt, điểm nhấn của triển lãm là khu vực tương tác hiện đại với công nghệ 3D mapping Panorama kính thực tế ảo mang đến trải nghiệm chân thực và sinh động cho khách tham quan.

Ngoài trời, 96 loại vũ khí thuộc 61 chủng loại sẽ được giới thiệu đến công chúng, thể hiện sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với công tác trưng bày, các phương án hậu cần, kỹ thuật an ninh, an toàn cũng được triển khai chặt chẽ, bố trí khu ăn nghỉ y tế dã chiến, phương án cứu hộ, phòng chống cháy nổ sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho triển lãm.

kto-tr_img-1951.jpg
Ngoài trời, 96 loại vũ khí thuộc 61 chủng loại sẽ được Bộ Quốc phòng giới thiệu đến công chúng. Ảnh: Trà Khánh.

Khu trưng bày ngoài trời chia thành 8 khu vực: một khu vực điều hành và khu vực vũ khí trang bị gồm: Hải quân, Phòng không - Không quân; Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc; Pháo mặt đất, pháo tự hành; Khí tài đặc chủng.

Với chủ đề "Kiến tạo phát triển, tại khu vực trong nhà với diện tích trên 700m2 không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng được thiết kế, xây dựng hấp dẫn, quy hoạch phân bổ không gian phù hợp, lựa chọn vũ khí, trang bị kỹ thuật quốc phòng thể hiện sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra còn có khu trưng bày không gian ngoài trời có chủ đề "Thanh gươm và lá chắn".

Đồng thời, huy động doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, viễn thông tham gia trong không gian có chủ đề "Khát vọng bầu trời".

Chính trị

Triển lãm là điểm nhấn đặc biệt, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Quan điểm trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra sáng 28/8.

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể.

Đến dự Lễ khai mạc Triển lãm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đại diện các doanh nghiệp tham gia Triển lãm...

Quân sự

Ấn tượng 5 vũ khí 'Made in Việt Nam' tham gia tổng hợp luyện lần 2

Nhiều loại vũ khí, khí tài "Made in Việt Nam" cũng như do Việt Nam hiện đại hóa sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sắp tới.

kto-tr_img-6268.jpg
Tối 24/8, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - (Nhiệm vụ A80). Tham gia hợp luyện có 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng...
kto-tr_img-6225.jpg
Một trong những điểm nhấn trong các vũ khí, khí tài do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo, phát triển cũng như hiện đại hóa. Điển hình như các xe tăng T-54B cải tiến dẫn đầu cho khối cơ giới.
Chính trị

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại của đất nước

"Cả con người và trang bị đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại của đất nước", Thiếu tướng Tống Văn Thanh nhấn mạnh.

Chiều 22/8, tại buổi khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm và Họp báo trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Trung ương giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.

khai-truong.jpg
