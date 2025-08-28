Bộ Quốc phòng mang tới triển lãm 80 năm thành tựu đất nước hơn 430 vũ khí, khí tài hiện đại

Hơn 430 vũ khí, khí tài sẽ được Bộ Quốc phòng trưng bày, giới thiệu triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, trong đó có nhiều trang bị hiện đại.

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức khai mạc. Trong khuôn khổ Triển lãm, khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng có không gian đặc biệt hấp dẫn ở cả khu vực trong nhà và ngoài trời với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng, hơn 430 vũ khí, khí tài, sản phẩm thuộc 60 chủng loại sẽ được giới thiệu tại khu trưng bày trong nhà và ngoài trời.

Khu trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ảnh: Trà Khánh.

Trong đó khu trưng bày trong nhà gồm 334 sản phẩm được thiết kế khoa học chia thành nhiều khu vực, tái hiện lịch sử từ khởi nguồn dân tộc, các mốc son qua 80 năm dựng nước và giữ nước, giới thiệu quá trình xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trưng bày những thành tựu nghiên cứu, chế tạo khí tài, công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Đặc biệt, điểm nhấn của triển lãm là khu vực tương tác hiện đại với công nghệ 3D mapping Panorama kính thực tế ảo mang đến trải nghiệm chân thực và sinh động cho khách tham quan.

Ngoài trời, 96 loại vũ khí thuộc 61 chủng loại sẽ được giới thiệu đến công chúng, thể hiện sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với công tác trưng bày, các phương án hậu cần, kỹ thuật an ninh, an toàn cũng được triển khai chặt chẽ, bố trí khu ăn nghỉ y tế dã chiến, phương án cứu hộ, phòng chống cháy nổ sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho triển lãm.

Ngoài trời, 96 loại vũ khí thuộc 61 chủng loại sẽ được Bộ Quốc phòng giới thiệu đến công chúng. Ảnh: Trà Khánh.

Khu trưng bày ngoài trời chia thành 8 khu vực: một khu vực điều hành và khu vực vũ khí trang bị gồm: Hải quân, Phòng không - Không quân; Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc; Pháo mặt đất, pháo tự hành; Khí tài đặc chủng.

Với chủ đề "Kiến tạo phát triển, tại khu vực trong nhà với diện tích trên 700m2 không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng được thiết kế, xây dựng hấp dẫn, quy hoạch phân bổ không gian phù hợp, lựa chọn vũ khí, trang bị kỹ thuật quốc phòng thể hiện sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra còn có khu trưng bày không gian ngoài trời có chủ đề "Thanh gươm và lá chắn".

Đồng thời, huy động doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, viễn thông tham gia trong không gian có chủ đề "Khát vọng bầu trời".