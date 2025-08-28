Hà Nội

Tin 24/7

Bộ GD-ĐT: Trục trặc xét tuyển đại học là do các trường, hệ thống của Bộ không lỗi

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) khẳng định quá trình xét tuyển năm nay diễn ra bình thường, hệ thống và thuật toán của Bộ hoạt động ổn định.

Theo Thanh Hùng/Vietnamnet

Mùa tuyển sinh 2025 xuất hiện nhiều sự cố: thí sinh từ đỗ thành trượt, đủ điểm nguyện vọng trên nhưng lại đỗ nguyện vọng dưới, hoặc không hiển thị trạng thái "đỗ - trượt" trên hệ thống chung.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, một số sai sót về kết quả xét tuyển đã được phát hiện, chủ yếu là do dữ liệu, việc xác lập điều kiện đầu vào trong xét tuyển của một số trường không chính xác.

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học khẳng định hệ thống xét tuyển, thuật toán hoạt động bình thường, ổn định.

“Kể cả nếu là lỗi của hệ thống thì Bộ GD-ĐT sẵn sàng nhận. Nhưng đến nay, chúng tôi kiểm tra lại thì hệ thống xét tuyển không có vấn đề gì. Sai sót xảy ra ở một số trường trong việc xác lập điều kiện đầu vào xét tuyển. Trong tổng số 513 đầu mối tuyển sinh (trường, phân hiệu của trường) xét tuyển, chỉ có mấy trường bị lỗi do thao tác khi lọc ảo không đúng quy trình (của một vài nhóm ngành tại các trường đó)”, vị này nói.

tuyensinh-1.png
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Trọng Tùng

Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, năm nay, với khối lượng dữ liệu rất lớn, cùng với các phương thức, điều kiện tuyển sinh đa dạng của các trường ĐH, CĐ, việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi, dù ở tỷ lệ rất nhỏ. Cũng như các năm trước, sai sót chủ yếu xuất phát từ dữ liệu đầu vào tuyển sinh (phương thức, điều kiện, tiêu chí, minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ...). Ngoài ra, còn có một số sai sót do thao tác thủ công của cán bộ tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT cho biết, theo quy chế tuyển sinh, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm của các trường, trong trường hợp cần thiết Bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý.

Theo ghi nhận của Bộ GD-ĐT, từ tối 23/8 đến nay, mỗi ngày bộ phận phụ trách tuyển sinh của Bộ nhận được và chuyển các trường xử lý 20-30 phản ánh của thí sinh qua tất cả các kênh. Qua lắng nghe ý kiến phản ánh về sai sót lớn của một số cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời; đến nay hầu hết các trường hợp đã được giải quyết đúng quy định.

Bộ GD-ĐT khẳng định: Những trường hợp thí sinh chưa truy cập được thông tin là do các trường chưa hoàn tất dữ liệu hoặc có sai sót. Các sai sót đều được xử lý kịp thời, và mọi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ được thông báo nhập học đúng hạn.

