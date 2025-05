Biwase rót 30 tỷ thành lập công ty con về xử lý nước thải

Công ty mới có tên là Công ty TNHH MTV Xử lý Nước thải và Thoát nước Biwase dự kiến có vốn đầu tư là 30 tỷ đồng do Biwase góp vốn 100%.

CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương (Biwase, HoSE: BWE) mới đây đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Xử lý Nước thải và Thoát nước Biwase.

Theo đó, công ty mới dự kiến có vốn đầu tư là 30 tỷ đồng do Biwase góp vốn 100%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2025.

Biwase giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc thực hiện các bước tiếp theo.

Được biết, tại thời điểm 31/3/2025, Biwase đang sở hữu 10 Công ty con, hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh nước sạch; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, sản xuất phân compost, thực hiện các dịch vụ công trình đô thị; sản xuất điện, thi công hệ thống điện, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật...

Mới đây, Biwase cũng vừa thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (UPCoM: VLW) từ Công ty con là Công ty cổ phần Xây lắp Điện Biwase.

Trong đó, Biwase đăng ký mua 7,1 triệu cổ phiếu VLW để nâng sở hữu từ 0%, lên 24,57% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/5 đến ngày 12/6.

Như vậy, sau khi hoàn thành việc mua cổ phần trên, Cấp nước Vĩnh Long sẽ trở thành công ty liên kết của Biwase.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, hồi tháng 3/2025, Biwase đã thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 10,4 triệu cổ phiếu đang sở hữu, tương đương 52% vốn điều lệ tại Công ty CP Xây lắp- Điện Biwase (Biwelco). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025.

Như vậy, sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Công ty Biwelco sẽ không còn là công ty con hoặc công ty liên kết của Biwase (tùy vào số lượng cổ phần chuyển nhượng thực tế đạt tỷ lệ theo quy định).

Được biết, tại thời điểm 31/3/2025, Biwase đang sở hữu 52% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xây lắp Điện Biwase, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện, thi công hệ thống điện, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 1/2025, Biwase ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế sụt giảm 9,4% so với cùng kỳ xuống còn 163 tỷ đồng. Trong kỳ, dù doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đã tăng 17% lên gần 924 tỷ đồng nhưng do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty đều tăng so với quý 1/2024 đã kéo lợi nhuận của công ty đi lùi.

Năm 2025, Biwase kỳ vọng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt tối thiểu 640 tỷ đồng, giảm 3% so với mức thực hiện gần 661 tỷ đồng năm 2024. Trong đó lợi nhuận của công ty mẹ đạt tối thiểu 520 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc ba tháng đầu năm, công ty đã đạt 25% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.