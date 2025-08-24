Bình Thạnh hưởng ứng “Thành phố muôn sắc hoa” bằng loạt công trình thiết thực

Hòa chung không khí mừng Quốc khánh,phường Bình Thạnh ra mắt 4 công trình 'sắc hoa nghĩa tình' nhằm làm đẹp cảnh quan,nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ngày 23-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TP HCM) vừa phát động phong trào và ra mắt các công trình “Bình Thạnh - sắc hoa nghĩa tình” một hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025-2030.

Chiến dịch kêu gọi mỗi người dân trồng ít nhất một chậu hoa hoặc cây xanh trước nhà để tạo cảnh quan. Cấp khu phố cũng được khuyến khích xây dựng các công trình xanh như hẻm hoa tự quản, tuyến đường hoa hoặc vườn hoa cộng đồng.

Ngay tại sự kiện, phường Bình Thạnh đã ra mắt 4 công trình điểm đầy ý nghĩa:

"Cờ bay rực rỡ - Hoa nở nghĩa tình": tại hẻm 201 Nguyễn Xí với các hoạt động, trao tặng 150 cây hoa chuông vàng, cờ Tổ quốc và các suất quà, kêu gọi 100% hộ dân trồng hoa, cây xanh; "Trường học rực rỡ sắc hoa" thực hiện tại Trường mầm non 12.; "Bình Thạnh nghĩa tình" trao tặng 100 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; "Long Vân xanh mát - Gắn kết cộng đồng" được xây dựng tại chùa Long Vân.

Theo Đồng chí Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết, những công trình này sẽ góp phần tạo dựng một diện mạo đô thị rực rỡ, sống động, đồng thời thúc đẩy du lịch cộng đồng và tăng cường kết nối xã hội. Thông qua các hoạt động này, phường Bình Thạnh khẳng định quyết tâm xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, với khẩu hiệu: “Mỗi tuyến hẻm một sắc hoa - Mỗi cơ sở một công trình xanh - Mỗi người dân một hành động đẹp”.