Tin 24/7

Bình Thạnh hưởng ứng “Thành phố muôn sắc hoa” bằng loạt công trình thiết thực

Hòa chung không khí mừng Quốc khánh,phường Bình Thạnh ra mắt 4 công trình 'sắc hoa nghĩa tình' nhằm làm đẹp cảnh quan,nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Thiên Vũ

Hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ngày 23-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TP HCM) vừa phát động phong trào và ra mắt các công trình “Bình Thạnh - sắc hoa nghĩa tình” một hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025-2030.

1.jpg

Chiến dịch kêu gọi mỗi người dân trồng ít nhất một chậu hoa hoặc cây xanh trước nhà để tạo cảnh quan. Cấp khu phố cũng được khuyến khích xây dựng các công trình xanh như hẻm hoa tự quản, tuyến đường hoa hoặc vườn hoa cộng đồng.

111.jpg

Ngay tại sự kiện, phường Bình Thạnh đã ra mắt 4 công trình điểm đầy ý nghĩa:

  • "Cờ bay rực rỡ - Hoa nở nghĩa tình": tại hẻm 201 Nguyễn Xí với các hoạt động, trao tặng 150 cây hoa chuông vàng, cờ Tổ quốc và các suất quà, kêu gọi 100% hộ dân trồng hoa, cây xanh; "Trường học rực rỡ sắc hoa" thực hiện tại Trường mầm non 12.; "Bình Thạnh nghĩa tình" trao tặng 100 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; "Long Vân xanh mát - Gắn kết cộng đồng" được xây dựng tại chùa Long Vân.

Theo Đồng chí Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết, những công trình này sẽ góp phần tạo dựng một diện mạo đô thị rực rỡ, sống động, đồng thời thúc đẩy du lịch cộng đồng và tăng cường kết nối xã hội. Thông qua các hoạt động này, phường Bình Thạnh khẳng định quyết tâm xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, với khẩu hiệu: “Mỗi tuyến hẻm một sắc hoa - Mỗi cơ sở một công trình xanh - Mỗi người dân một hành động đẹp”.

Hà Nội tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ CSGT phục vụ Đại lễ A80

Sáng 23/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công an Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ, cùng gần 100 phương tiện chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) do Cục CSGT, Bộ Công an tăng cường, để phục vụ Đại lễ A80

Lực lượng tăng cường gồm những cán bộ, chiến sĩ CSGT ưu tú, dày dạn kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, điều tiết và chỉ huy giao thông. Cùng với nhân sự, gần 100 phương tiện chuyên dụng hiện đại đã được bàn giao cho Công an Hà Nội, trong đó có ô tô Toyota Camry, mô tô phân khối lớn, Honda Gold Wing... Tất cả đều đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

img-20250823-104948-1755922055782.jpg
Lực lượng CSGT tinh nhuệ, phương tiện hiện đại, vừa được Cục CSGT tăng cường cho Hà Nội.
Xem chi tiết

TP HCM mở lớp đào tạo giáo viên, giảng viên về khởi nghiệp

TP HCM khai giảng lớp tập huấn đầu tiên cho giáo viên, giảng viên về khởi nghiệp.Chương trình nhằm truyền cảm hứng và hướng dẫn học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

TP HCM đang đẩy mạnh việc ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp ngay từ trong nhà trường bằng một chương trình huấn luyện đặc biệt. Lớp tập huấn đầu tiên dành cho giáo viên và giảng viên các trường phổ thông, đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đã chính thức khai giảng vào ngày 20/8.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Xem chi tiết

Cầu truyền hình “Thời cơ vàng”, kết nối những trang sử hào hùng và thời cơ, vận hội bước vào kỷ nguyên mới

Tối 22/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp Thành ủy, Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình cầu truyền hình chính luận-nghệ thuật đặc biệt mang tên: "Thời cơ vàng"

thoi-co-vang-01.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường dự tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025),

Xem chi tiết

