Bình Định: Chợ xây mới rồi bỏ hoang

Chợ Vĩnh An hơn 3 tỷ đồng xây xong bỏ hoang, không hoạt động, gây lãng phí suốt thời gian dài, thay vì trở thành nơi mua bán phục vụ người dân địa phương.

Chợ Vĩnh An được xây dựng trên diện tích rộng hơn 2.000m2, với tổng mức đầu tư khoảng 3,3 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong khuôn viên chợ gồm 2 dãy nhà chính, cùng các hạng mục phụ trợ như hệ thống thoát nước, công trình nhà vệ sinh, sân bê tông…

Chợ Vĩnh An bị bỏ hoang suốt thời gian dài, gây lãng phí. Ảnh: Đình Sang

Chợ Vĩnh An được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu mua bán giao thương của người dân trong khu vực, đồng thời phục vụ đời sống của người dân xã Vĩnh An. Bên cạnh đó, góp phần hoàn thành tiêu chí số 7 chợ nông thôn, cũng là tiêu chí cuối cùng trong 19 tiêu chí đưa xã Vĩnh An về đích nông thôn mới năm 2023.

Tháng 12/2023, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, gần 2 năm qua, chợ vẫn bị bỏ hoang. Một số hạng mục bắt đầu xuống cấp. Công trình nhà vệ sinh, hệ thống đường ống nước dần bị hoen rỉ… đặc biệt, phần lớn khuôn viên trở thành nơi chăn thả bò của người dân.

Bà Dương Thị Lan (53 tuổi), trú tại xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn cho biết: Hơn 2 năm nay chợ này không có người buôn bán, đợt trước nơi đây có tổ chức hội chợ tuy nhiên vì quá ế ẩm nên hiện tại không ai đến chợ để buôn bán.

Theo người dân xã Vĩnh An, chợ được xây dựng rất khang trang nhưng bỏ hoang thời gian dài gây lãng phí, một xã có một chợ là đúng nhưng phải có phương án nào đó để chợ có thể đi vào hoạt động, khuyến khích người dân phát triển kinh tế.

Ông Đinh Hoang Bình - Chủ tịch UBND xã Vĩnh An cho biết: Chợ Vĩnh An được đầu tư xây dựng hơn 3 tỷ đồng, sau khi đưa vào sử dụng, UBND xã thành lập Ban Quản lý chợ để tổ chức mời tiểu thương vào hoạt động, chưa thu phí. Tuy nhiên, chợ chưa được sử dụng hiệu quả vì dân số ít và thói quen của người dân nơi đây là gặp đâu bán đó. “Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con vào họp chợ, để đưa chợ đi vào hoạt động nền nếp” - ông Bình nói.

Có thể thấy rằng, việc xây dựng khu chợ là đúng, vì phục vụ cho chính người dân, hơn nữa là phục vụ cho bà con thôn, làng tại xã Vĩnh An, để họ có điều kiện mua bán những sản phẩm mà mình làm ra và sắm các nhu yếu phẩm cần thiết, không cần phải đến các chợ, cửa hàng trung tâm ở huyện.

Thế nhưng chính quyền địa phương cần đưa ra cách quản lý, vận hành chợ phù hợp. Cần phải tuyên truyền, khuyến khích bà con nuôi trồng nhưng dần quen với việc tiếp cận buôn bán thương mại tập trung, để người dân ý thức tự nguyện đem hàng hóa đến chợ để buôn bán.