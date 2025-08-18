Biến “lỗ thành lãi”, Simco Sông Đà bị phạt nặng

Simco Sông Đà công bố lợi nhuận sau thuế luỹ kế năm 2023 là hơn 7 tỷ đồng trên báo cáo quý 4/2023, nhưng báo cáo kiểm toán lại ghi nhận lỗ hơn 29 tỷ đồng.

Ngày 12/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 192/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Simco Sông Đà (HNX: SDA) với tổng số tiền 235 triệu đồng do các sai phạm liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Simco Sông Đà bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố các thông tin bắt buộc theo quy định pháp luật. Các tài liệu bị chậm công bố hoặc không được công bố gồm: báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2024; báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023, báo cáo tài chính quý 3/2023, báo cáo thường niên năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2024. Việc không công bố thông tin kịp thời và đầy đủ đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch liên quan đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Theo báo cáo tài chính tổng hợp tự lập quý 4/2023, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2023 hơn 7 tỷ đồng, trong khi báo cáo kiểm toán cho thấy công ty lỗ hơn 29 tỷ đồng. Tương tự, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 trên báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2024 gần 4,4 tỷ đồng, trong khi báo cáo bán niên soát xét cùng kỳ ghi nhận mức lỗ gần 6,6 tỷ đồng.

UBCKNN yêu cầu Simco Sông Đà khắc phục hậu quả bằng cách hủy bỏ hoặc cải chính các thông tin sai lệch nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trên thị trường chứng khoán.

Simco Sông Đà, tiền thân là Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài Sông Đà, được thành lập năm 1997 và niêm yết trên sàn HNX từ năm 2006. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực xuất khẩu lao động, đào tạo giáo dục, xuất khẩu giấy và kinh doanh thương mại dịch vụ khác. Tuy nhiên, từ năm 2023, mảng xuất khẩu lao động của công ty đã bị ngưng do các quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Trong hơn một thập kỷ qua, Simco Sông Đà từng đầu tư vào lĩnh vực khai thác đá tại Myanmar thông qua công ty liên kết MYSICO, nhưng dự án gặp nhiều khó khăn do chi phí vận hành cao và trữ lượng khai thác thấp hơn dự kiến, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Ảnh minh hoạ

Về tình hình kinh doanh, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 784 triệu đồng trong quý 2/2025, giảm đáng kể so với mức lỗ hơn 6,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết doanh thu trong kỳ thấp, lợi nhuận gộp không đủ bù đắp chi phí quản lý, dẫn đến thua lỗ. Việc giảm lỗ cũng được hỗ trợ bởi việc không phát sinh trích lập dự phòng phải thu khó đòi như cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 9,6 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức lỗ 814 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với khoản lỗ gần 6,6 tỷ đồng cùng kỳ.

Trước đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của công ty không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông tham dự không đạt mức tối thiểu theo quy định. Đến ngày 14/8 vừa qua, Simco Sông Đà đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 3 tại Hà Nội.

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu 100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,4 lần về doanh thu và 44,4 lần về lợi nhuận so với kết quả năm trước.

Tuy nhiên, so với kế hoạch năm 2025, công ty mới hoàn thành một phần rất nhỏ chỉ tiêu doanh thu và vẫn ghi nhận thua lỗ trong nửa đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SDA hiện đang bị hạn chế giao dịch, chỉ được phép giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 21/5/2025 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá hạn 45 ngày.