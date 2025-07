Bí quyết thành công của tỷ phú số 1 Trung Quốc

Giàu có nhưng kín tiếng

Theo thông tin từ tạp chí danh tiếng Forbes, ông Zhong Shanshan (Chung Thiểm Thiểm) - người sáng lập và chủ tịch của công ty nước đóng chai Nongfu Spring (Nông Phu Sơn Tuyền) – vừa trở thành người giàu nhất Trung Quốc khi sở hữu khối tài sản ròng trị giá 65,7 tỷ USD. Phần lớn tài sản của ông Zhong Shanshan, 70 tuổi, chủ yếu dựa trên cổ phần tại Nongfu Spring.

Ông Zhong Shanshan đứng số 1 Trung Quốc trong danh sách tỷ phú tính theo thời gian thực (tính đến ngày 27/7/2025 của Forbes), cao hơn một chút so với ông Zhang Yiming - nhà đồng sáng lập kỳ lân khởi nghiệp ByteDance, người có khối tài sản 65,5 tỷ USD dựa trên cổ phần của ông tại công ty mẹ của nền tảng TikTok.

Nước đóng chai Nongfu Spring là một sản phẩm khá quen thuộc với người dân Trung Quốc, song "cha đẻ" của sản phẩm này - ông Zhong Shanshan - lại ít người biết tới.

Sự trở lại của ông trùm đồ uống Zhong Shanshan là kết quả của việc cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông (Trung Quốc) của Nongfu Spring đã tăng vọt 35,8% trong năm nay. Nền tảng cho đợt tăng giá này là triển vọng tươi sáng hơn cho mảng kinh doanh nước đóng chai cốt lõi của công ty, vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề vào năm ngoái khi các thương hiệu, bao gồm cả chính công ty, sử dụng các chương trình giảm giá mạnh để cạnh tranh thu hút người tiêu dùng tiết kiệm.

Là một công ty dẫn đầu ngành, Nongfu Spring cũng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ việc người tiêu dùng tích trữ nước đóng chai trong mùa hè, đặc biệt là khi các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc đưa ra các khoản trợ cấp để phát triển nền tảng giao đồ ăn.

Ước tính, doanh số bán hàng tại Nongfu Spring sẽ tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 48,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 6,8 tỷ USD) vào năm 2025. Năm ngoái, doanh thu của công ty này gần như đi ngang ở mức 42,9 tỷ nhân dân tệ khi Nongfu Spring trải qua nhiều thử thách cạnh tranh trên thị trường.

Mới gia nhập “câu lạc bộ tỉ đô” của Forbes từ tháng 3/2019, tài sản của ông Zhong Shanshan lúc đó mới chạm mốc 1,8 tỷ USD. Vị tỉ phú kín tiếng này sau đó đã trở thành một trong 3 người giàu nhất Trung Quốc hiện nay nhờ tài sản tăng vọt sau khi công ty nước đóng chai Nongfu Spring chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc).

Vào thời điểm cao nhất của tăng trưởng chứng khoán, khối tài sản của ông Zhong Shanshan đã từng vượt qua các tỷ phú của tập đoàn công nghệ Tencent Ma Huateng và tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Jack Ma để giữ ngôi vị là người giàu nhất Trung Quốc.

Bí quyết kinh doanh độc đáo

Ít ai biết rằng vị doanh nhân tài ba Zhong Shanshan đã từng bỏ học từ cấp 1, đi làm công nhân xây dựng, làm nông dân trồng nấm để kiếm sống. Sau đó, ông làm phóng viên và mở đại lý kinh doanh đồ uống trước khi khởi nghiệp với công ty nước uống đóng chai Nongfu Spring ngay tại quê hương Hàng Châu của mình.

Tỷ phú Zhong Shanshan được gọi là “con sói đơn độc” trong giới doanh nghiệp Trung Quốc bởi ông vô cùng kín tiếng. Sự giàu có của ông không đến từ các nguồn tiền truyền thống như bất động sản hay công nghệ, mà từ những chai nước uống.

Ngoài hãng đồ uống trên, Zhong Shanshan còn điều hành công ty dược phẩm sinh học Wantai ở Bắc Kinh. Công ty này cũng đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Thượng Hải hồi tháng 4/2020. Công ty dược phẩm sinh học Wantai chính là đơn vị sản xuất thành công kít thử Covid-19, góp phần khống chế đại dịch.

Dưới sự dẫn dắt của ông chủ Zhong Shanshan, thương hiệu Nongfu trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc, và dần mở rộng sản xuất từ nước uống đóng chai thông thường sang đồ uống tăng lực, bổ sung vitamin. Đến năm 2018, hãng đồ uống này chiếm lĩnh khoảng 26% thị phần của ngành nước uống đóng chai của Trung Quốc (trị giá 30 tỉ USD).

Nhìn vào thành tựu mà vị doanh nhân 70 tuổi này đã gây dựng được, nhiều người không khỏi trầm trồ trước hành trình lập nghiệp của ông. Ông Zhong Shanshan chia sẻ rằng, trong những năm làm báo, ông đã có cơ hội phỏng vấn nhiều doanh nhân thành đạt. Việc này không chỉ giúp ông mở rộng tầm nhìn, mà còn tích lũy thêm nhiều mối quan hệ để xây dựng nguồn lực. Hầu hết các đối tác kinh doanh sau này đều được ông làm quen trong thời gian đó.

Sau khi bôn ba trên thương trường với nhiều ngành nghề, trong đó có dược phẩm dưỡng sinh, năm 1996, ông Zhong Shanshan thành lập công ty Nongfu Spring. Ông tung ra dòng sản phẩm nước trái cây và nhận được phản hồi tốt từ thị trường. Sau đó, vị doanh nhân này sản xuất hàng loạt sản phẩm mới như đồ uống tăng lực, nước uống bổ sung vitamin, trà không đường, trà sữa…

Tỷ phú Zhong Shanshan chia sẻ, để một doanh nghiệp nhỏ phát triển và lớn mạnh được, lĩnh vực kinh doanh phải khác với số đông, và lĩnh vực đó phải có lợi nhuận cao. Như vậy mới tạo được khả năng phát triển cho doanh nghiệp.

Ông Zhong Shanshan rất biết cách đặt tên và quảng cáo cho sản phẩm của mình. Với dòng sản phẩm đồ uống bổ sung năng lượng “Scream”, ông thu hút công chúng bằng tên gọi cá tính và thiết kế bao bì độc đáo. Với sản phẩm nước đóng chai, ông nhắn khách hàng: “Chúng tôi không sản xuất nước, chúng tôi chỉ là những người vận chuyển của thiên nhiên”. Ông cũng gửi đi những thông điệp mạnh mẽ tới những bạn trẻ khởi nghiệp: "Just do it" (hãy cứ làm đi), "Think different" (hãy nghĩ khác đi). Theo ông, danh tiếng của một công ty trong nền kinh tế thị trường còn lớn hơn tài sản cố định của công ty đó. "Nếu danh tiếng không tốt, sẽ chẳng thể bán được mặt hàng gì", ông Zhong Shanshan nói.

Theo doanh nhân Zhong Shanshan, một trong những yếu tố giúp duy trì doanh nghiệp đó là ý tưởng quảng cáo độc đáo. Ông quan niệm: “Doanh nghiệp mà không chịu quảng cáo thì chỉ là cái xác khô”. Tuy nhiên, Zhong Shanshan cho rằng, marketing là “con dao hai lưỡi”, thổi phồng quá đà sẽ khiến thương hiệu đi vào ngõ cụt. Mục tiêu của ông là thông qua việc quảng cáo để gây chú ý, biến sự chú ý này thành sự công nhận thương hiệu, giá trị và tinh thần doanh nghiệp.

* Tiêu đề và Sapo đã được Vietnamdaily thay đổi