Bệnh viện TNH lỗ kỷ lục, Chủ tịch rời danh sách cổ đông lớn

Sau khi chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu, ông Hoàng Tuyên không còn là cổ đông lớn của TNH, trong bối cảnh công ty báo lỗ kỷ lục hơn 55 tỷ đồng nửa đầu năm.

Lê Vy

Ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (HoSE: TNH), vừa hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu TNH theo hình thức thỏa thuận từ ngày 18/7 đến 5/8/2025.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông giảm từ 9,6 triệu cổ phiếu (6,67% vốn) xuống còn 4,6 triệu cổ phiếu (3,2% vốn), qua đó không còn là cổ đông lớn.

Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 11/8 ở mức 16.200 đồng/cổ phiếu, ông Tuyên có thể thu về khoảng 81 tỷ đồng từ thương vụ này.

Về hoạt động kinh doanh, quý 2/2025, TNH ghi nhận doanh thu thuần 122 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm 80%, còn 10,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gấp hơn 3 lần lên 11,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,6 lần lên 17,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 89% lên 1,6 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế 20 tỷ đồng trong quý 2, trái ngược mức lãi 38,6 tỷ đồng của cùng kỳ 2024. Đây là quý thứ ba liên tiếp TNH ghi nhận thua lỗ.

Lũy kế 6 tháng, TNH đạt doanh thu 216,3 tỷ đồng, giảm 3%. Lợi nhuận sau thuế âm 55,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 53,4 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu công ty báo lợi nhuận âm trong nửa đầu năm kể từ khi công bố thông tin 10 năm qua.

Năm 2025, TNH đặt kế hoạch doanh thu 620 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 31,3 tỷ đồng. Kết thúc nửa đầu năm, công ty hoàn thành 35% mục tiêu doanh thu và còn cách xa chỉ tiêu lợi nhuận.

dautukinhtechungkhoanvn-stores-news-dataimages-2025-082025-01-10-tnh-732820250801104712.jpg
Ảnh minh họa

Theo giải trình, kết quả kinh doanh sụt giảm do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi và các kỳ nghỉ lễ kéo dài làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh. Bệnh viện TNH Việt Yên mới đi vào hoạt động chưa tham gia mạng lưới đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của bảo hiểm y tế, lượng bệnh nhân chưa ổn định. Ngoài ra, chi phí khấu hao, lãi vay và nhân sự tại cơ sở mới tăng mạnh so với doanh thu.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản TNH đạt 2.735 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm 23% xuống 42 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dở dang ở mức 403 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn (332 tỷ đồng) và Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3 (61 tỷ đồng). Nợ phải trả tăng 35% lên 942 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính chiếm 893 tỷ đồng.

TNH có tiền thân là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trụ sở chính đặt tại tỉnh cùng tên. Đây là một trong những hệ thống bệnh viện tư nổi bật ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Thành lập từ năm 2012, đến nay TNH đã mở rộng quy mô lên 3 bệnh viện với tổng cộng 700 giường bệnh, hơn 800 nhân sự, trong đó trên 600 bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. Công ty đang triển khai xây dựng thêm Bệnh viện TNH Lạng Sơn và định hướng mở rộng lên 10 bệnh viện vào năm 2030, với công suất 3.000 giường và 1,6 triệu lượt khám mỗi năm.

