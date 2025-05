Bệnh viện TNH dự kiến lợi nhuận năm 2025 giảm 30%

Dù lên kế hoạch doanh thu tăng trưởng 40% nhưng TNH dự kiến lợi nhuận sau thuế chỉ còn 31,3 tỷ đồng, giảm 30% chủ yếu do các bệnh viện mới hoạt động chưa có lãi.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (HoSE: TNH) mới đây đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 16/6 tại Bắc Giang.

Theo đó, năm nay, Bệnh viện TNH dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với doanh thu đạt 620 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ còn 31,3 tỷ đồng, tức giảm gần 30% so với cùng kỳ.

TNH cho biết, động lực tăng trưởng doanh thu năm 2025 đến từ sự đóng góp ổn định của các bệnh viện hiện hữu như Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và TNH Phổ Yên, đồng thời kỳ vọng vào hiệu ứng mở rộng của các cơ sở mới. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng trưởng âm chủ yếu là do các bệnh viện mới hoạt động nên chưa có lãi.

Cụ thể, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến mang về 114,3 tỷ đồng, tăng trưởng 118% so với năm 2024. Bệnh viện TNH Phổ Yên dự kiến đạt gần 15,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 25%.

Tuy nhiên, đối với các bệnh viện mới đi vào hoạt động như Bệnh viện TNH Việt Yên, TNH dự kiến sẽ tiếp tục lỗ 53,9 tỷ đồng, trong khi mức lỗ năm 2024 là 18,9 tỷ đồng. Bệnh viện đang xây dựng lỗ 9,3 tỷ đồng, chi phí quản lý tại cấp Tập đoàn 35,4 tỷ đồng.

Bệnh viện TNH Việt Yên

Trong năm 2025, công ty tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị, triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật mới tại cả 3 cơ sở đang hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và các tỉnh lân cận, tiếp tục công tác quản trị tốt doanh thu, chi phí để đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong năm 2025 giữ vững mức ổn định và tăng trưởng tốt sau khi Bệnh viện TNH Việt Yên đi vào hoạt động.

Đồng thời công ty tiếp tục đầu tư các dự án: Dự án đầu tư Bệnh viện TNH Lạng Sơn, dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3, dự án Bệnh viện TNH Phổ Yên giai đoạn 2, dự án bệnh viện tại Đà Nẵng,...

Chiến lược của TNH nhằm cải thiện biên lợi nhuận là tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, triển khai đa dạng các dịch vụ kỹ thuật cao và chuyên sâu. Bên cạnh đó, công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động khám sức khỏe ngoại viện kết hợp quảng bá hình ảnh bệnh viện và tập đoàn, chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, quý đầu năm nay, Tập đoàn Bệnh viện TNH ghi nhận doanh thu quý đạt 93 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do kinh doanh dưới giá vốn và chi phí phát sinh hàng loạt dẫn đến việc Bệnh viện TNH lỗ sau thuế 34,8 tỷ đồng trong quý 1/2025, giảm đáng kể so với khoản lãi 15 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm trước. Đây cũng là khoản lỗ lớn nhất lịch sử kinh doanh của công ty và là khoản lỗ quý thứ 2 liên tiếp của doanh nghiệp này.