Doanh nghiệp

Bầu Đức sang tay 25 triệu cổ phiếu HAG cho con trai?

Bầu Đức đăng ký bán 25 triệu cp HAG trong khi con trai lần đầu mua vào 27 triệu cp, đánh dấu bước chuyển nhượng nội bộ trong bối cảnh giá cp HAG tăng mạnh.

Lê Vy

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – HoSE: HAG), vừa đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn từ 15/8 đến 13/9 với mục đích cơ cấu lại sở hữu. Cùng lúc, con trai ông, ông Đoàn Hoàng Nam, đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu trong cùng thời gian.

Giao dịch này nhiều khả năng là sự chuyển nhượng nội bộ giữa cha và con, khi ông Đức dự kiến giảm sở hữu từ gần 330 triệu cổ phiếu xuống còn gần 305 triệu cổ phiếu, tương đương 28,84% vốn điều lệ, còn ông Nam sẽ lần đầu tiên trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ 2,55%.

Theo giá đóng cửa phiên 12/8 là 16.200 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu bầu Đức bán ra có giá trị khoảng 405 tỷ đồng, trong khi con trai ông cần khoảng 437 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch. Ngoài 25 triệu cổ phiếu có thể chuyển nhượng trực tiếp từ ông Đức, phần còn lại ông Nam sẽ mua qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên thị trường.

Trước đó, bầu Đức từng mua vào 10 triệu cổ phiếu HAG với giá trị hơn 131 tỷ đồng hồi tháng 6, nâng tổng số cổ phần nắm giữ lên gần 330 triệu đơn vị. Hiện con gái cả ông là bà Đoàn Hoàng Anh cũng đang sở hữu 13 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,23% vốn điều lệ.

Việc bầu Đức chuyển nhượng cổ phần cho con trong bối cảnh giá cổ phiếu HAG đạt mức cao nhất trong 3 năm, tăng khoảng 28% từ đầu năm, được xem là bước đi nhằm cơ cấu lại danh mục sở hữu gia đình.

Trong quý 2/2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chuối. Lợi nhuận sau thuế đạt 510 tỷ đồng, tăng gần 88%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 3.709 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 870 tỷ đồng, tăng 74%, tương ứng khoảng 78% kế hoạch lợi nhuận năm. Tính trung bình, mỗi ngày doanh nghiệp ghi nhận khoảng 5 tỷ đồng lợi nhuận.

Đáng chú ý, HAGL đã xóa hoàn toàn khoản lỗ lũy kế tồn tại hơn 4 năm. Tính đến ngày 30/6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 400 tỷ đồng. Doanh nghiệp từng ghi nhận lỗ lũy kế hơn 7.500 tỷ đồng tại quý 2/2021, chủ yếu do ảnh hưởng từ khoản lỗ trong quý 4/2020.

dautukinhtechungkhoanvn-stores-news-dataimages-2025-082025-13-10-in-article-bau-duc-cafeland320250813103002-1.jpg
Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức)

Theo chia sẻ của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, từ nửa cuối năm 2025, HAGL sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu từ sầu riêng – mảng được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào lợi nhuận hợp nhất. Doanh nghiệp kỳ vọng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 1.500 tỷ đồng trong năm nay. Trong trường hợp có thêm thu nhập bất thường trong quý 3, con số có thể tăng lên mức 2.500 tỷ đồng.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như chuối và sầu riêng, HAGL đang triển khai hai dự án nông nghiệp quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 3.345 tỷ đồng. Trong đó, dự án trồng cà phê Arabica được thực hiện trên diện tích 2.000 ha tại Gia Lai (Việt Nam) và Champasak (Lào), với tổng vốn đầu tư 2.002 tỷ đồng. Dự án còn lại là vùng nguyên liệu dâu tằm tại Gia Lai, Stung Treng (Campuchia), và hai tỉnh Attapeu, Champasak (Lào), với vốn đầu tư 1.343 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đã hoàn thành nhà máy sản xuất tơ và bước đầu ghi nhận hiệu quả từ mô hình chuỗi giá trị “dâu – tằm – tơ”.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 29%; tồn kho 738 tỷ đồng, tăng 6%; tiền mặt ghi nhận 194 tỷ đồng, tăng 29%.

Tổng dư nợ vay đạt 9.320 tỷ đồng, chiếm gần 36% tổng nguồn vốn và tương đương khoảng 0,9 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay ngân hàng chiếm 6.135 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu ở mức 1.095 tỷ đồng – chủ yếu phát hành cho BIDV. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận 2.074 tỷ đồng vay từ các tổ chức, cá nhân khác. Đáng chú ý, khoản trái phiếu 2.000 tỷ đồng phát hành cho BIDV đã được chuyển đổi thành khoản vay vào tháng 5/2025.

Ngày 8/8, công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai – nơi HAGL nắm 98,78% vốn – đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước, kỳ hạn 36 tháng với lãi suất 10,5%/năm. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc HAGL – hiện giữ chức Giám đốc công ty này.

Tính đến cuối quý 2, HAGL có 16 công ty con, trong đó 14 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam và Lào.

