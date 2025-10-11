Bắt vít cột sống qua da cho người bệnh 59 tuổi bị vỡ đốt sống mất vững

Phẫu thuật bắt vít cột sống qua da là xu hướng điều trị hiện đại, giúp người bệnh nhanh trở lại sinh hoạt và lao động bình thường, giảm thiểu biến chứng sau mổ.

Không cắt cân cơ, vết mổ nhỏ chỉ 2 cm

Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh – Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu Nghị đã triển khai thành công kỹ thuật mới, phẫu thuật bắt vít cột sống qua da ít xâm lấn cho bệnh nhân nam 59 tuổi bị chấn thương cột sống, vỡ đốt sống L2 gây mất vững.

Đây là phương pháp tiên tiến, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với phẫu thuật mở truyền thống: Ít xâm lấn, vết mổ nhỏ chỉ khoảng 2 cm; Không cắt cân cơ, bảo tồn cấu trúc giải phẫu tự nhiên; Giảm đau sau mổ, ít chảy máu; Thời gian hồi phục nhanh, nằm viện ngắn hơn.

Phẫu thuật bắt vít cột sống qua da hiện là xu hướng điều trị hiện đại, giúp người bệnh nhanh chóng trở lại sinh hoạt và lao động bình thường, đồng thời giảm thiểu biến chứng sau mổ.

Bắt vít cột sống qua da.

Kỹ thuật cao, tay nghề giỏi

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh – Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu Nghị phẫu thuật bắt vít cột sống qua da là kỹ thuật khó, đòi hỏi:

Bác sĩ phẫu thuật viên phải có tay nghề vững, am hiểu giải phẫu cột sống và kỹ năng định vị không gian 3 chiều.

Sử dụng hệ thống máy C-arm, dẫn đường hình ảnh (navigation) để đặt vít chính xác tuyệt đối, tránh tổn thương tủy sống và rễ thần kinh.

Toàn bộ ê-kíp cần phối hợp nhịp nhàng giữa phẫu thuật viên, gây mê và kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh.

Đây là kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn nhưng yêu cầu cao về chuyên môn, kinh nghiệm và trang thiết bị hỗ trợ.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chú ý các nguyên nhân gây chấn thương cột sống

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh – Chấn thương Chỉnh hình, chấn thương cột sống có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường do: Tai nạn giao thông (ngã xe, va chạm tốc độ cao); Tai nạn lao động (ngã cao, vật nặng đè lên lưng); Tai nạn sinh hoạt (trượt ngã, té cầu thang, tập thể thao sai tư thế); Bệnh lý xương yếu (loãng xương ở người cao tuổi) khiến cột sống dễ gãy dù va chạm nhẹ.

Khi chấn thương cột sống không được chẩn đoán sớm và xử trí đúng, người bệnh có thể mất vững cột sống, chèn ép tủy sống, dẫn đến liệt hoặc tàn phế vĩnh viễn.

Cột sống được cố định vững - Ảnh BVCC

Để phòng ngừa chấn thương cột sống các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh – Chấn thương Chỉnh hình khuyên: Luôn thắt dây an toàn khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; Tránh mang vác vật nặng sai tư thế hoặc lao động ở tư thế cúi gập người quá lâu; Tập thể dục hợp lý, bổ sung canxi – vitamin D, duy trì xương chắc khỏe.

Khi nghi ngờ chấn thương cột sống: Không tự ý di chuyển hoặc bẻ nắn người bị chấn thương. Giữ nguyên tư thế, gọi cấp cứu hoặc đưa đến bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Thần kinh – Chấn thương chỉnh hình càng sớm càng tốt.