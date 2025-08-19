Bắt kẻ có 3 tiền án, chạy xe Exciter giật dây chuyền vàng ở Khánh Hòa

Trần Văn Thắng (35 tuổi, có 3 tiền án) vừa bị Công an phường Đông Hải (Khánh Hòa) bắt giữ khi chạy xe Exciter giật dây chuyền vàng của một phụ nữ.

Công an thực nghiệm lại hiện trường nơi mà Trần Văn Thắng đã giật dây chuyền của người phụ nữ. Ảnh: CALĐ

Công an phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) thông tin vừa tạm giữ đối tượng Trần Văn Thắng (35 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Theo trình báo của chị Bùi Thị H. (37 tuổi, ở phường Đông Hải), khi đang đi xe máy, chị bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe Exciter áp sát, giật sợi dây chuyền trị giá khoảng 6 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng chống tội phạm Công an phường Đông Hải lập tức vào cuộc, khoanh vùng, truy xét. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định và bắt giữ Thắng khi hắn đang di chuyển qua địa bàn vùng ven, kịp thời chặn đứng ý đồ tiếp tục gây án.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận toàn bộ hành vi. Đối tượng từng có 3 tiền án, gồm một lần cướp giật và hai lần trộm cắp tài sản.

Công an phường Đông Hải đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông nên hạn chế đeo trang sức có giá trị lớn, cảnh giác quan sát xung quanh. Nếu phát hiện đối tượng khả nghi, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.