Bất động sản đô thị và ven biển ở Đắk Lắk tăng giá sau sáp nhập

Giá nông sản cao, ổn định giúp người dân có vốn đầu tư nhà đất; nhu cầu về nhà ở của cán bộ chuyển công tác từ Phú Yên (cũ) và dòng vốn từ các nhà đầu tư ngoài tỉnh là những nguyên nhân khiến giao dịch bất động sản tăng mạnh.

Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Quảng, cán bộ ngành hành chính từ Phú Yên (cũ), chuyển công tác lên Buôn Ma Thuột sau sáp nhập. Anh Quảng cho biết, để “an cư lạc nghiệp”, cả hai dự tính mua một thửa đất rộng 100m², với ngân sách từ 1,5 đến dưới 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, với mức giá bất động sản hiện nay tại các phường trung tâm Buôn Ma Thuột, Tân Lập, việc tìm được mảnh đất ưng ý là rất khó khăn.

Các khu đất đấu giá đường Lê Vụ, Tôn Thất Tùng, thuộc phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk đang có giá 3,5 - 3,8 tỷ đồng/lô, rộng khoảng 100m2

“Qua tìm hiểu một số khu vực, tôi thấy mặt bằng chung đất ở Buôn Ma Thuột đắt hơn Tuy Hoà (cũ). Hiện giá bất động sản tại các khu đấu giá Lê Vụ đăng trên mạng tầm 2 đến dưới 4 tỷ/lô 100m²; còn khu siêu thị Metro đang được rao bán trên mạng từ 6 - 7 tỷ/lô và nhiều lô có sẵn nhà. Với khoản tài chính hạn chế, nhiều người có nhu cầu chỉ đủ tìm khu vực vành đai, cách trung tâm 5 - 10 km, gần khu vực xã Ea Tu (cũ)", anh Quảng cho hay.

Ghi nhận tại các tuyến phố như Lý Chính Thắng, Kpă Nguyên, Văn Tiến Dũng, Ngô Thì Nhậm (khu siêu thị Metro) hay Lê Vụ, Trương Quảng Giao, Tôn Thất Tùng (các khu đấu giá phường Tân Lập) giá đất đã tăng 15%-20% so với giữa năm 2024. Ở các khu đô thị Ân Phú, Eco City, nhà liền kề tăng 400 - 700 triệu đồng/căn, đất nền tăng 200 - 400 triệu đồng/lô; dự án Eco Park cũng bán khá tốt dù còn trong giai đoạn xây dựng. Ông Nguyễn Tấn Huy, Giám đốc Công ty BĐS An Khang Cao Nguyên, phường Tân Lập cho biết, nhu cầu bất động sản phố đang tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc tầm trung từ 3 - 6 tỷ đồng.

Giá BĐS nghỉ dưỡng tại các phường Phú Yên, Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk đang giao động khoảng 50 - 60 triệu đồng m2

“Từ khi có thông tin sáp nhập tỉnh Đắk Lắk, thị trường bất động sản các khu vực trung tâm bắt đầu có chiều hướng tăng. Hiện mỗi tháng DN thực hiện khoảng 50 - 60 giao dịch, với phân khúc chủ yếu tầm trên dưới 3 tỷ đồng thuộc khu vực phường Tân Lợi và Tân An (cũ). Các khu vực nút giao thông tuyến tránh Đông, cao tốc hoặc các khu vùng ven cách trung tâm 12 - 15 km giao dịch cũng rất sôi động. Xu hướng nhà đầu tư đang mua đầu cơ ở khu vực này vì phù hợp với tài chính", ông Huy thông tin.

Giá bất động sản không chỉ tăng mạnh tại khu vực trung tâm hành chính tỉnh mới, ở các phường, xã phía Đông tỉnh thuộc thành phố Tuy Hòa (cũ); vùng lân cận cũng đang ghi nhận mức tăng trưởng khá tốt. Ông Lê Phong Bảo Vũ, Giám đốc Công ty TNHH BĐS Hoàn Vũ (đường Trần Phú, thành phố Tuy Hòa cũ) cho biết, giá nhà đất ở các tuyến phố trung tâm ít biến động nhưng tại các phường Bình Kiến, Phú Yên và các xã Hòa Kiến, An Phú… lại tăng giá khoảng 20%.

Thị trường BĐS tại các phường trung tâm Buôn Ma Thuột (cũ) đang cho thấy mức tăng trưởng khá tốt

“Từ tháng 3 đến tháng 7/2025, DN đã thực hiện từ 10 - 15 giao dịch, tăng gấp 3 lần thời điểm trước. Làn sóng nhà đầu tư mới từ TP Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk (cũ) và nhiều tỉnh thành đang đổ về. Về giá trung bình tại các phường ở Phú Yên (cũ) nằm ven biển, sát biển mức giá hiện tại ở mức từ 22 - 60 triệu đồng m2 tuỳ theo vị trí, diện tích. Các thửa đất có giao dịch tốt nhất nằm ở phường Phú Yên và Hoà Hiệp và một số xã lân cận", ông Vũ chia sẻ.

Phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng biển ở thành phố Tuy Hoà (cũ) đang sôi động sau sáp nhập tỉnh

Sau sáp nhập, địa giới hành chính tỉnh Đắk Lắk được mở rộng lên gần 18.100 km² kéo dài từ rừng tới biển, với dân số khoảng 3,34 triệu người, đứng thứ 3 cả nước về diện tích và thứ 17 về dân số. Với lợi thế đất rộng, dân đông và kinh tế đang đi lên, thị trường bất động sản Đắk Lắk còn nhiều dư địa phát triển. Nếu quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư đến với tỉnh và bất động sản sẽ là một trong những nguồn thu ổn định cho ngân sách.