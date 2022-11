Nguy cơ DA Green Dragon City 2 xâm hại Vịnh Bái Tử Long: Chủ tịch Cẩm Phả lên tiếng

Chủ tịch TP Cẩm Phả nói sẽ kiểm tra

Trong bài viết trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin phản ánh của người dân về việc dự án khu đô thị - du lịch, dịch vụ Bái Tử Long 2 (Green Dragon City 2; TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) do Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp TTP làm chủ đầu tư, có dấu hiệu rò rỉ nước thải đen xì hướng ra Vịnh Bái Tử Long tiềm ẩn nguy cơ xâm hại cảnh quan, môi trường.



Đáng chú ý, vật liệu san lấp mặt bằng tại dự án này chủ yếu bằng đất, đá và nghi xít thải tại mỏ than, vì thế có hiện tượng nước từ bên trong dự án có có màu đen và mùi hôi. Theo quan sát, rãnh nước trong dự án có nối thông với 2 ống ngầm nghi đổ ra Vịnh Bái Tử Long. Nếu lượng nước này không đào thoát được ra ngoài thì cũng ngấm xuống đất, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Cần làm rõ vật liệu san lấp mặt bằng dự án Green Dragon City 2 là gì? có đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của dự án không?

Trước sự việc nêu trên và để làm rõ những nghi vấn mà người dân phản ánh, ngày 14/11/2022, PV báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả; bà Đặng Thị Thịnh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Cẩm Phả.

Bước đầu, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho biết bên trong khu vực dự án này không có nước. Dù vậy, người đứng đầu thành phố Cẩm Phả cho biết sẽ kiểm tra lại.

Nước bên trong dự án có màu đen, mùi hôi thối khó chịu nghi do sử dụng vật liệu san lấp không đảm bảo quy định. Trước đó, qua quá trình khảo sát hồi cuối tháng 9/2022, PV cũng đặt lich làm việc trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, đề nghị được tiếp cận những thông tin xung quanh việc Công ty TTP đang dùng vật liệu gì để san lấp cho Green Dragon City 2. Chánh văn phòng Sở - ông Đoàn Duy Vinh cho biết rất nhiều việc cần phải xử lý, sẽ bố trí và cung cấp tài liệu cho PV sau. Tháng 10/2022, với mong muốn tìm hiểu liệu việc sử dụng đất, đá, xít thải tại các mỏ than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, dùng cho việc làm vật liệu san lấp, liệu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý hay chưa, PV tiếp tục đặt câu hỏi lần 2 với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, PV vẫn chưa nhận được phản hồi từ Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Ninh. Tương tự, ngày 4/10, PV đã đặt lịch làm việc tại UBND tỉnh Quảng Ninh, hiện tại vẫn không có bất cứ phản hồi nào.

Nguy hại từ việc sử dụng chất thải mỏ than san lấp mặt bằng dự án

Trao đổi với PV, một số chuyên gia về môi trường, xây dựng cho rằng trong thành phần chất thải từ mỏ than, người ta tìm thấy rất nhiều kim loại nặng nguy hại. Nếu nước thải từ những chất thải mỏ than này vẫn tiếp tục chảy ra môi trường, trong trường hợp nêu trên nếu dự án Green Dragon City 2 sử dụng vật liệu san lấp là chất thải từ mỏ than và bằng cách nào đó nước thải chảy ra Vịnh Bái Tử Long sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, làm biến đổi tính chất của đất, nước, phá hoại sự sống của các sinh vật có lợi, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển…

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hiện nay, việc sử dụng đất, đá, xít thải mỏ than để san lấp mặt bằng các công trình, dự án xây dựng đang được đánh giá sẽ đạt được nhiều mục tiêu theo hướng tích cực. Một phần giúp giảm áp lực về diện tích bãi thải, giảm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, giảm nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ, giảm đáng kể chi phí xử lý đất đá thải mỏ.

Theo phản ánh, người dân nghi vấn nước thải đen xì và có mùi hôi bên trong dự án Green Dragon City 2 chảy qua một đường cống hướng ra Vịnh Bái Tử Long.

Bên cạnh những mục tiêu theo hướng tích cực này thì việc sử dụng chất thải mỏ than để làm nguyên liệu san lấp mặt bằng đang gặp nhiều khó khăn, do đất đá thải mỏ than đang được xem và quản lý như tài nguyên khoáng sản đi kèm than đặc biệt nó tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nặng, làm biến đổi tính chất của đất, nước, phá hoại sự sống của các sinh vật có lợi, … Qua đó, có thể thấy việc dự án Green Dragon City 2 sử dụng chất thải mỏ than vừa có lợi vừa có hại.

Chất thải mỏ than hàng chục năm qua chưa được sử dụng làm vật liệu san lấp mà chỉ đổ thành từng núi, vì trước 2010, Luật Khoáng sản chưa đề cập đến việc sử dụng đất đá thải này nên không có cơ sở để thực hiện. Sau năm 2010, luật cho phép UBND cấp tỉnh được cấp giấy sử dụng chất thải ở các mỏ, bãi thải đã ngừng hoạt động, còn Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho các bãi đang hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các bãi thải đều đang hoạt động, vì mỗi bãi thải không chỉ là nơi chứa đất đá thải cho một mỏ mà thường từ ba bốn mỏ.

Theo luật sư Hoàng Tùng, chất thải mỏ than của quá trình khai thác than có thể còn than, Sunfua, Pyrit..., nếu cứ thế sử dụng mà không khảo sát thì những chất này có thể gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là đối với hoạt động san lấp như dự án Green Dragon City 2 đã thực hiện. Chất thải than sẽ khiến ô nhiễm nguồn nước, nước biến đổi màu; Sunfua, Pyrit khi gặp nước sẽ gây ra quá trình oxi hóa.

Mời độc giả xem video: Nước thải đen xì và mùi hôi bên trong dự án Green Dragon City 2 dẫn ra đường cống hướng ra thẳng Vịnh Bái Tử Long.

Luật sư Hoàng Tùng cho biết, để triển khai san lấp mặt bằng thì các chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục như: Xin giấy phép san lấp mặt bằng, file dự toán san lấp, bản vẽ biện pháp thi công san lấp, quy trình san lấp cụ thể… Theo quy định của pháp luật thì tất cả mọi hình thức thi công xây dựng, bao gồm cả san lấp mặt bằng đều phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi xin giấy phép thì các chủ thầu cần phải đến UBND cấp xã, phường. Trong trường hợp mà chủ thầu chưa xin giấy phép vẫn tiến hành cải tạo sẽ vi phạm luật đất đai năm 2013. Căn cứ theo khoản 25 Điều 3 Luật đất đai 2013 những hành vi trái pháp luật khi san lấp, xây dựng trái phép nêu rõ hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm, làm mất hoặc làm giảm khả năng sử dụng đất. Ở đây, hành vi của dự án Green Dragon City 2 sử dụng chất thải than để làm vật liệu san lấp mặt bằng đã gây ô nhiễm môi trường.

Nếu những vật liệu này chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng cơ quan chức năng chấp thuật thì theo điều Điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP sẽ bị xử phạt hành chính. Cụ thể là: Diện tích đất bị hủy hoại hay thay đổi mục đích sử dụng dưới 0,05 héc ta sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 - 5.000.000 đồng;

Diện tích đất bị hủy hoại hay thay đổi mục đích sử dụng từ 0,05 héc đến dưới 0,1 héc sẽ bị phạt từ 5.000.000- 10.000.000 đồng; Diện tích đất bị hủy hoại hay thay đổi mục đích sử dụng từ 0,1 héc ta đến 0,5 héc sẽ nhận mức phạt từ 10.000.000 - 30.000.000 đồng; Diện tích đất bị hủy hoại hay thay đổi mục đích sử dụng từ 0,5 héc ta đến 01 héc ta sẽ nhận mức phạt từ 30.000.000 - 60.000.000 đồng; Diện tích đất bị hủy hoại từ 01 héc trở lên sẽ nhận mức phạt hành chính từ 60.000.000 – 150.000.000 đồng.

Dự án Green Dragon City 2 do Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp TTP làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, cần đợi chủ trương sử dụng chất thải mỏ than để san lấp mặt bằng các dự án cũng là để đảm bảo môi trường, tránh việc phải khai thác đất, đá. Việc lấy số lượng đất bao nhiêu, vận chuyển như thế nào sẽ có phương án riêng và có đánh giá tác động môi trường cho từng dự án. Và việc cần thiết nhất là phải có sự đồng ý của các cơ quan chức năng cũng như phải thực hiện việc khảo sát, đánh giá chất lượng vật liệu san lấp không có các chất gây hại đến môi trường trước khi sử dụng.

Liên quan đến sự việc nêu trên, phía chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp TTP sẽ nói gì? PV sẽ tiếp tục liên hệ và thông tin đến độc giả ở bài viết sau.

*Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin.