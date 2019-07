Nghi ngộ độc dự tiệc cưới ở The Adora Centre: Sang chảnh, thực phẩm không an toàn... hại thân

(Kiến Thức) - Trung tâm tiệc cưới The Adora Centre được quảng cáo là sang chảnh tuy nhiên nhiều thực khách sau khi dự tiệc cưới tại đây đã phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm khiến dư luận đặt ra câu hỏi về vấn đề an toàn thực phẩm tại đây.

Trong số 500 khách dự tiệc đám cưới người em trong gia đình một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng tại nhà hàng The Adora Center (quận Tân Bình, TP HCM) ngày 30/6 vừa qua đã có không ít người sau đó có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy đang thu hút sự quan tâm của dư luận.



The Adora Center được quảng cáo là Trung tâm hội nghị yến tiệc lớn nhất Việt Nam với phong cách sang trọng, đẳng cấp có khả năng phục vụ hơn 10.000 khách dự tiệc cùng lúc. Thế nhưng chính tại nơi được cho là sang chảnh này, sau khi dự tiệc cưới vào tối 30/6, nhiều khách mời của gia đình ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng đã có dấu hiệu sốt, đau bụng, tiêu chảy và phải nhập viện cấp cứu.

Đáng chú ý, các khách mời đến từ nhiều địa phương khác nhau như Hà Nội, Quảng Ninh và một số tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng nên có người sau khi dự tiệc cưới về nhà đã phải nhập viện trong khi đó, nhiều người do bị ngộ độc thực phẩm đã phải nằm viện, chưa thể bay về nhà và phát sinh rất nhiều chi phí.

Gần 500 khách bị ngộ độc khi ăn tiệc cưới tại nhà hàng The Adora Center.

Sự việc khiến không chỉ khách mời dự tiệc cưới bức xúc mà ngay gia đình chú rể tổ chức tiệc cưới cũng rất phẫn nộ đã liên hệ trung tâm để làm rõ trách nhiệm. Bởi khi rời bữa tiệc, gia đình đã nhận được nhiều thông tin về người thân và nhiều khách đồng loạt nhập viện cấp cứu. Mỗi hình ảnh bạn bè và họ hàng gửi về khi nhập viện khiến gia đình chú rể rất đau buồn. Tuy nhiên, theo các phản ánh của thực khách thì phía trung tâm vẫn chưa có động thái nào chịu trách nhiệm về sự cố này.

Đáng chú ý, đây không chỉ là vụ việc nghi ngộ độc đầu tiên xảy ra tại nhà hàng The Adora Center. Chỉ trước đó 3 ngày, theo phản ánh của anh L.H.H (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), gia đình anh đặt tiệc cưới khoảng 250 người tại The Adora Center. Sau đám cưới, nhiều khách có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn ói, tiêu chảy và được bác sĩ chẩn đoán bị ngộ độc.

Trong suốt thời gian qua, ngộ độc thực phẩm và ngộ độc thực phẩm tập thể đã là vấn đề nhức nhối khi liên tục xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Số liệu thống kê trên cả nước cho thấy, 10 tháng năm 2018, cả nước đã xảy ra 91 vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 2.010 người ngộ độc trong đó có 15 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, các vụ ngộ độc tập thể xảy ra đa số tại bếp ăn các trường học, công ty… một suất ăn với chi phí thấp, thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, The Adora Center được quảng cáo là Trung tâm hội nghị yến tiệc lớn nhất Việt Nam, tất nhiên suất ăn không hề rẻ nhưng vấn đề an toàn thực phẩm tại nơi đây vẫn là câu hỏi lớn khi xảy ra vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tập thể như trên.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại đây khi thực khách nhập viện, gia chủ tổ chức tiệc cưới phản ánh, Ban an toàn thực phẩm TP. HCM đã vào cuộc và ghi nhận một số trường hợp bị đau đang được điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, khi trao đổi với báo chí, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM cho biết: “Nếu sự việc xảy ra vào 30/6 thì mẫu đã bị hủy. Giờ muốn kết tội hay xử phạt thì cũng rất khó. Chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống nhà hàng Adora".

Thực tế, an toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt bởi được tiếp cận với thực phẩm an toàn là quyền cơ bản của mỗi con người. Trong khi đó, ngộ độc thực phẩm gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, gây thiệt hại về kinh tế, là gánh nặng chi phí cho chăm sóc sức khỏe. Bởi vậy, về mặt quản lý nhà nước, việc đảm bảo an toàn thực phẩm được đặc biệt quan tâm khi về mặt quản lý nhà nước có đến 3 Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương tham gia và tại các tỉnh thành, ngoài Chủ tịch tỉnh, thành còn có lực lượng ban ngành chuyên trách.

Xét về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm hiện đã khá đầy đủ và chặt chẽ khi Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực từ năm 2011 có đến 72 điều khoản quy định các vấn đề liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm. Cùng với đó, ngay trong Bộ luật hình sự năm 2015 cũng quy định, việc vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm bị phạt từ 12 – 20 năm tù trong các trường hợp làm chết 3 người; Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 201 người trở lên; Gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên… Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định phạt từ 10 triệu đến 100 triệu đồng hoặc phạt từ 02 – 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài các hình phạt chính, Luật còn quy định các hình phạt bổ sung như: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến của cơ sở…

Hàng loạt Bộ, ban ngành, tỉnh thành được giao quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm cùng hàng loạt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt ra nhằm ngăn chặn các mối nguy hại ảnh hưởng đến thực phẩm và gây nguy hiểm đến sức khỏe của thực khách. Tuy nhiên, thực tế, việc thực hiện, tuân thủ các quy định còn chưa nghiêm túc, ý thức trách nhiệm của người kinh doanh thực phẩm còn chưa cao trong khi đó, do nhiều lý do, việc truy cứu trách nhiệm các chủ thể gây ra ngộ độc thực phẩm chưa được làm đến nơi đến trốn nên những vụ nghi ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra không chỉ ở bếp ăn công nghiệp mà đến bếp ăn cao cấp như tại nhà hàng The Adora Center vẫn xảy ra.

Kinh doanh tiệc cưới, The Adora Center lẽ ra phải đặt vấn đề an toàn thực phẩm lên hàng đầu và thường xuyên. Bởi việc thực hiện tốt các quy định, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm không chỉ đảm bảo sức khỏe cho thực khách mà còn tạo niềm tin, nâng cao uy tín của nhà hàng. Đó cũng là bổn phận trách nhiệm của người kinh doanh. Thế nhưng việc để xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm đã khiến The Adora Center đánh mất uy tín của chính mình, gây mất niềm tin của khách hàng khi lựa chọn nơi sang chảnh, chi phí cao nhưng thực phẩm không an toàn dẫn đến hại thân.

Dư luận cho rằng, các cơ quan quản lý An toàn thực phẩm tại TP HCM cần điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc nhiều thực khách nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại The Adora Center và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với những hành vi không đảm bảo an toàn thực phẩm (nếu có). Đồng thời, tiến hành sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống nhà hàng Adora để tránh xảy ra những vụ việc tương tự.