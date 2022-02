Nghệ An: Tuyến đường BT chưa đến nửa cây số vừa sử dụng đã có đấu hiệu xuống cấp

Dự án BT tuyến đường giao thông nối từ Quốc lộ 48D xuống cảng Đông Hồi (xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) do công ty TNHH Thanh Thành Đạt làm chủ đầu tư có chiều dài chưa đén nửa cây số cần đến 6 năm mới hoàn thành.

Được biết Công ty TNHH Thanh Thành Đạt thành lập ngày 30/1/2002 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 2900491266 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH-ĐT Nghệ An cấp, thay đổi lần thứ 19 ngày 10/12/2013 với các ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến gỗ xuất khẩu, trồng rừng, kinh doanh bất động sản…

Nhiều hạng mục cho thấy dấu hiệu xuống cấp sau khi đưa vào sử dụng không lâu Ảnh tư liệu

Xoay quanh dự án, sở TN-MT Nghệ An thông tin tổng quan như sau: Dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở KH-ĐT, UBND thị xã Hoàng Mai tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư; Sở Tài chính tham mưu phê duyệt quyết toán hạng mục dự án, ghi chi (chi trả tiền cho nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường giao thông nối từ đường Nghĩa Đàn – Đông Hồi vào cảng Đông Hồi); Cục Thuế Nghệ An tham mưu ghi thu (nộp tiền sử dụng đất) đối với khu đất thực hiện dự án Khu biệt thự Thanh Thành Đạt tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Trên thực tế, tuyến đường giao thông nối từ đường Nghĩa Đàn – Đông Hồi được UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 6799/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 (nhà đầu tư được lựa chọn là Liên danh Công ty TNHH Thanh Thành Đạt và Công ty Cổ phần Xây dựng và tư vấn thiết kế đường bộ Nghệ An).

Mất 6 năm trời nhưng tuyến đường chưa phát huy được giá trị thực tiễn. Thay vì đấu nối vào cảng Đông Hồi, này phía cuối con đường vẫn là đường cụt Ảnh tư liệu

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 5569/UBND-CN về việc bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường nêu trên. Trên tinh thần đó, phía Công ty TNHH Thanh Thành Đạt có trách nhiệm làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam để thực hiện các thủ tục bàn giao công trình và quyết toán phần khối lượng đã hoàn thành theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Ngày 09/9/2020 UBND tỉnh tiếp tục có quyết định phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành…

Được biết dự án chậm tiến độ xuất phát từ công tác giải phóng mặt bằng do bất đồng quan điểm với doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên, nhưng chừng đó chưa đủ lý giải nguyên do vì chậm tiến độ từ dự án này. Điều đáng nói ở công trình là thời gian nghiệm thu, quyết toán chưa được bao lâu thì nhiều hạng mục công trình đã cho thấy dấu hiệu xuống cấp, đơn cử như một số điểm trên vỉa hè bị sụt lún, hệ thống cây xanh bị chết khô, nhiều cột đèn bị hoen rỉ…

Tuyến đường giao thông nối từ quốc lộ 48D xuống cảng Đông Hồi có chiều dài 480m, bề rộng nền 24m, bề rộng mặt đường 15m, thiết kế theo tiêu chuẩn đường chính đô thị thứ yếu, công trình trên tuyến thiết kế vĩnh cửu tải trọng H30 – XB80. Nền, vỉa hè đắp đất đồi cấp III…

2 lô dất mà doanh nghiệp được hưởng trong dự án BT Ảnh tư liệu

Như đã đề cập, tháng 9/2020 UBND tỉnh Nghệ An có quyết định phê duyệt quyết toán hạng mục dự toán với chiều dài 450m. Trong đó chi phí xây dựng hơn 16,5 tỷ; chi phí quản lý dự án hơn 307 triệu đồng; tư vấn ĐTXD hơn 1,7 tỷ; chi phí GPMB hơn 1 tỷ đồng; chi phí khác hơn 635 triệu đồng…

Chưa dừng lại ở đó, khác xa với kỳ vọng ban đầu là tuyến đường sớm tạo ra điểm nhấn, góp phần nâng cấp, thay đổi diện mạo hệ thống công trình, qua đó đảm bảo phát huy thế mạnh về cảng biển nhằm đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vùng cảng Đông Hồi. Thực tế chỉ rõ, từ khi tuyến đường được đưa vào sử dụng mọi thứ vẫn cơ bản dậm chân tại chỗ, thực trạng này hoàn toàn trái ngược với không khí nhộn nhịp của Khu kinh tế Nghi Sơn, địa điểm nằm kề giáp ranh.

Theo ghi nhận của PV, so sánh 2 quỹ đất đối ứng tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Vinh mà Công ty TNHH Thanh Thành Đạt được hưởng lợi trong dự án BT với thực chất tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực tiễn của tuyến đường đự án mà đơn vị này phải thực hiện sẽ thấy nhiều bất cập.

Đưa ra để thấy, dù mất đất "vàng"đối ứng nhưng Nghệ An chưa được hưởng lợi từ tuyến đường BT mà công ty Thanh Thành Đạt thực hiện.