Diễn biến mới vụ cắt Polyp tại viện Bắc Hà, bệnh nhân phải mổ cấp cứu

Anh Trung cho biết sẽ mời luật sư vào cuộc để bảo vệ quyền lợi và làm rõ trách nhiệm bệnh viện Bắc Hà đối với anh.

Luật sư Đặng Xuân Cường (công ty Luật TAT Lawfirm – Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Có cơ sở vững chắc để khẳng định tổn thương “Thủng tạng rỗng do thủng đại tràng sau cắt polyp qua nội soi” của anh Trung phát sinh từ ca phẫu thuật “Cắt polyp đại tràng qua nội soi” do bác sĩ Lê Văn Quang (bệnh viện Bắc Hà) tiến hành. Do vậy, về mặt pháp luật, đã phát sinh một số trách nhiệm pháp lý của Bệnh viên Đa khoa quốc tế Bắc Hà và bác sĩ Lê Văn Quang đối với ông Trần Minh Trung… Trước thái độ thiếu tích cực, thiện chí giải quyết vấn đề của bệnh viện đã gây ra sự bức xúc cho phía gia đình bệnh nhân, đi ngược lại với tôn chỉ hoạt động ‘Sáng y đức Trọn niềm tin’ của Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà.”