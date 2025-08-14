Bamboo Airways thay cả Chủ tịch lẫn Tổng giám đốc trong cùng ngày

Ngày 13/8/2025, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) công bố thay đổi đồng thời hai vị trí lãnh đạo cấp cao. Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Vịnh – Chủ tịch HĐQT và ông Lương Hoài Nam – Tổng giám đốc, cùng có hiệu lực từ ngày 13/8. Cả hai lãnh đạo rút khỏi vị trí công tác vì lý do cá nhân.

Ngay trong ngày, Hội đồng Quản trị đã ban hành nghị quyết bổ nhiệm nhân sự thay thế. Ông Lê Thái Sâm được bầu làm Chủ tịch HĐQT, trong khi ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Ông Lê Thái Sâm - Tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways

Ông Lê Thái Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT giai đoạn 7/2023 – 2/2024, sau đó là Phó Chủ tịch Thường trực. Trong thời gian tham gia điều hành, ông đóng vai trò tích cực trong quá trình tái cấu trúc toàn diện của doanh nghiệp. Ông Sâm được đánh giá có hiểu biết sâu về môi trường đầu tư trong nước, kinh nghiệm trong hoạch định chiến lược, quản lý rủi ro và phân tích thị trường, cùng mạng lưới quan hệ với các quỹ đầu tư và tổ chức kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Tân Tổng giám đốc Trương Phương Thành là chuyên gia hàng không với gần 30 năm kinh nghiệm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp trong ngành. Ông gắn bó với Bamboo Airways từ năm 2019 đến 2024 trên cương vị Phó Tổng giám đốc, phụ trách các mảng trọng yếu, đặc biệt là khai thác mặt đất – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng và chỉ số đúng giờ. Từ tháng 6/2025, ông trở lại giữ chức Phó Tổng giám đốc trước khi được bổ nhiệm vào vị trí điều hành cao nhất.

Việc thay đổi đồng thời hai vị trí lãnh đạo cấp cao diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu. Trong các quý đầu năm 2025, hãng tập trung cải thiện hiệu quả khai thác, tối ưu hóa đội bay và củng cố năng lực tài chính nhằm thích ứng với biến động thị trường.