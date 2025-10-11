Ba sinh viên Đà Lạt thoát bẫy “bắt cóc online” nhờ trình báo kịp thời

Công an Lâm Đồng vừa giải cứu 3 sinh viên bị dụ dỗ, đe dọa trong vụ “bắt cóc online”.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã kịp thời giải cứu 3 sinh viên khỏi thủ đoạn lừa đảo qua mạng, còn được gọi là “bắt cóc online”.

hông báo, Lệnh bắt giữ và phong tỏa tài sản mà các đối tượng lừa đảo làm giả. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 10-10, ông L.X.T. (SN 1979, phường Xuân Hương, TP Đà Lạt) trình báo con trai là L.X.G.B. (SN 2007, sinh viên) bị nhóm người lạ gọi điện đe dọa, ép vào nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và yêu cầu chuyển tiền.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng xác minh vị trí, chỉ sau khoảng 30 phút đã tìm thấy và giải cứu an toàn cho B.

Cháu B tham gia trò chuyện với các đối Tượng qua ứng dụng Zoom. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng tự xưng là “cán bộ công an Hà Nội”, yêu cầu sinh viên cung cấp thông tin cá nhân, cài ứng dụng Zoom để trao đổi. Chúng dựng lên kịch bản “điều tra đường dây tội phạm”, buộc nạn nhân thuê phòng riêng, không liên lạc với ai và chuẩn bị chuyển 150 triệu đồng để “chứng minh trong sạch”.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình trình báo cơ quan chức năng, giúp ngăn chặn kịp thời. Từ đó, công an cũng giải cứu thêm hai sinh viên khác là bạn của B., đang rơi vào cùng chiêu trò.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cơ quan chức năng, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay làm theo hướng dẫn qua mạng.