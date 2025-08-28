An Giang xét tuyển 73 chỉ tiêu ngành y, đào tạo theo hợp đồng

Sở Y tế tỉnh An Giang vừa thông báo xét tuyển 73 chỉ tiêu đào tạo theo hợp đồng vào Trường Đại học Y dược Cần Thơ, trong đó có 40 chỉ tiêu ngành y khoa.

Ngày 26/8, Sở Y tế tỉnh An Giang vừa công bố kế hoạch xét tuyển 73 chỉ tiêu đào tạo theo hợp đồng vào Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2025. Đây là cơ hội cho các thí sinh có nguyện vọng đóng góp vào ngành y tế của tỉnh.

Theo thông báo, tổng số 73 chỉ tiêu được phân bổ cho ba ngành chính:

Ngành Y khoa: 40 chỉ tiêu, ngưỡng điểm xét tuyển từ 22,88 điểm trở lên.

Ngành Y học dự phòng: 30 chỉ tiêu, ngưỡng điểm xét tuyển từ 17,00 điểm trở lên.

Ngành Hộ sinh: 3 chỉ tiêu, ngưỡng điểm xét tuyển từ 17,00 điểm trở lên.

Đối tượng đăng ký xét tuyển là những thí sinh đã đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Y dược Cần Thơ, có tên trong danh sách và là người thường trú tại An Giang từ đủ 3 năm trở lên.

Đơn đăng ký xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển giờ hành chính và bắt đầu từ ngày 26/8 đến 17 giờ ngày 31/8/2025, bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật. Địa điểm nộp hồ sơ là Phòng Tổ chức cán bộ của Sở Y tế tỉnh An Giang (số 01 đường Trần Hưng Đạo, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về đối tượng và hồ sơ đăng ký trên website (https://syt.angiang.gov.vn) của Sở Y tế tỉnh.