Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

An Giang xét tuyển 73 chỉ tiêu ngành y, đào tạo theo hợp đồng

Sở Y tế tỉnh An Giang vừa thông báo xét tuyển 73 chỉ tiêu đào tạo theo hợp đồng vào Trường Đại học Y dược Cần Thơ, trong đó có 40 chỉ tiêu ngành y khoa.

Huyền Hương

Ngày 26/8, Sở Y tế tỉnh An Giang vừa công bố kế hoạch xét tuyển 73 chỉ tiêu đào tạo theo hợp đồng vào Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2025. Đây là cơ hội cho các thí sinh có nguyện vọng đóng góp vào ngành y tế của tỉnh.

Theo thông báo, tổng số 73 chỉ tiêu được phân bổ cho ba ngành chính:

  • Ngành Y khoa: 40 chỉ tiêu, ngưỡng điểm xét tuyển từ 22,88 điểm trở lên.
  • Ngành Y học dự phòng: 30 chỉ tiêu, ngưỡng điểm xét tuyển từ 17,00 điểm trở lên.
  • Ngành Hộ sinh: 3 chỉ tiêu, ngưỡng điểm xét tuyển từ 17,00 điểm trở lên.

Đối tượng đăng ký xét tuyển là những thí sinh đã đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Y dược Cần Thơ, có tên trong danh sách và là người thường trú tại An Giang từ đủ 3 năm trở lên.

3.jpg
Đơn đăng ký xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển giờ hành chính và bắt đầu từ ngày 26/8 đến 17 giờ ngày 31/8/2025, bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật. Địa điểm nộp hồ sơ là Phòng Tổ chức cán bộ của Sở Y tế tỉnh An Giang (số 01 đường Trần Hưng Đạo, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về đối tượng và hồ sơ đăng ký trên website (https://syt.angiang.gov.vn) của Sở Y tế tỉnh.

#Xét tuyển ngành y An Giang #Chỉ tiêu đào tạo y dược An Giang #Hợp đồng đào tạo y khoa Cần Thơ #Trường Đại học Y dược Cần Thơ #Tuyển sinh ngành y An Giang #Chỉ tiêu tuyển sinh y dược 2023

Bài liên quan

Tin 24/7

Cần Thơ phê duyệt dự án hơn 16 tỷ đồng giảm thiểu biến đổi khí hậu

Hợp tác với Canada, TP. Cần Thơ triển khai dự án hơn 16 tỷ đồng, tập trung xây dựng năng lực cho người dân và cán bộ để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Cần Thơ vừa phê duyệt dự án trị giá hơn 16,43 tỉ đồng một dự án quan trọng do Canada và CARE tài trợ, nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, huy động nguồn tài chính bền vững để bảo vệ và phát triển rừng trong đó có thị trường các-bon rừng chất lượng cao cho tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ) - gọi tắt là Dự án C4G.

Dự án C4G, nhận được nguồn vốn viện trợ không hoàn lại hơn 16,43 tỉ đồng (tương đương 896.667 CAD) do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE, Canada thông qua Tổ chức CARE, Hoa Kỳ tài trợ.

Xem chi tiết

Bất động sản

Dự án đường dẫn khí Lô B - Ô Môn: Cần Thơ tháo gỡ vướng mắc bàn giao mặt bằng

Cần Thơ quyết tâm tháo gỡ vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho dự án đường dẫn khí Lô B - Ô Môn vào cuối tháng 9.

Ngày 26/8, tại buổi làm việc với các địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dẫn khí lô B – Ô Môn, nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án đường dẫn khí Lô B – Ô Môn, một công trình trọng điểm quốc gia, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu, trong tháng 9 tới, các địa phương phải cố gắng bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, để đến quý 3/2027 đón dòng khí đầu tiên từ dự án.

222.jpg
Quang cảnh buổi làm việc
Xem chi tiết

Tin 24/7

TPHCM triển khai chính sách mới chăm sóc người cao tuổi

TPHCM sẽ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người trên 60 tuổi trên toàn địa bàn sau sáp nhập. Kinh phí cho chương trình này sẽ do ngân sách thành phố chi trả.

TP.HCM vừa thông qua kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ người dân từ 60 tuổi trở lên. Đây là một chương trình quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang bước vào giai đoạn già hóa dân số.

111111111111111111111.jpg
Trạm y tế phường 8 (quận Gò Vấp) khám bệnh cho người cao tuổi (Ảnh: Thảo Phương)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thế và lực của Việt Nam

Thế và lực của Việt Nam

80 năm, đất nước trải qua hành trình kiên định, sáng tạo, không ngừng đổi mới, vượt mọi thách thức…hiện thực hóa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.