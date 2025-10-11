Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

An Giang: UBND Phú Quốc yêu cầu xử lý nghiêm hành vi chăn thả rông gia súc

UBND đặc khu Phú Quốc ra thông báo cấm chăn thả rông gia súc tại khu vực công cộng để đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông.

Thiên Vũ

UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) yêu cầu xử phạt nghiêm hành vi chăn thả rông gia súc, đặc biệt là bò, tại các khu vực công cộng nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

1-2508.jpg
Ảnh minh họa

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, thời gian qua trên địa bàn còn nhiều trường hợp người dân thả rông gia súc trên các tuyến đường, khu công viên, trụ sở cơ quan, trường học và mặt bằng dự án, gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Chính quyền địa phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ công tác và khu phố tăng cường kiểm tra, vận động người dân ký cam kết không để gia súc thả rông. Trường hợp tái phạm, công an đặc khu sẽ phối hợp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

UBND Phú Quốc khẳng định, biện pháp này nhằm lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường du lịch văn minh, sạch đẹp, phù hợp định hướng phát triển đặc khu trong giai đoạn mới.

#Quản lý gia súc thả rông #An toàn giao thông đô thị #Bảo vệ mỹ quan môi trường #Chống cản trở giao thông #Pháp luật xử lý vi phạm #Phát triển du lịch bền vững

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới