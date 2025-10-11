An Giang: UBND Phú Quốc yêu cầu xử lý nghiêm hành vi chăn thả rông gia súc

UBND đặc khu Phú Quốc ra thông báo cấm chăn thả rông gia súc tại khu vực công cộng để đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông.

UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) yêu cầu xử phạt nghiêm hành vi chăn thả rông gia súc, đặc biệt là bò, tại các khu vực công cộng nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, thời gian qua trên địa bàn còn nhiều trường hợp người dân thả rông gia súc trên các tuyến đường, khu công viên, trụ sở cơ quan, trường học và mặt bằng dự án, gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Chính quyền địa phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ công tác và khu phố tăng cường kiểm tra, vận động người dân ký cam kết không để gia súc thả rông. Trường hợp tái phạm, công an đặc khu sẽ phối hợp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

UBND Phú Quốc khẳng định, biện pháp này nhằm lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường du lịch văn minh, sạch đẹp, phù hợp định hướng phát triển đặc khu trong giai đoạn mới.