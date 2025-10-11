An Giang: Khởi tố người đàn ông điều khiển tàu cá vượt biên trái phép

Ngày 11/10, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giang Chí Hùng (sinh năm 1982, trú tại An Giang) để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giang Chí Hùng. Ảnh: CACC

Theo điều tra, ngày 10/4, Hùng làm thủ tục tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Hội (Cà Mau) cho tàu cá CM-02934-TS ra khơi đánh bắt hợp pháp tại vùng biển Việt Nam.

Tuy nhiên, đến chiều 7/6, Hùng thông báo cho các thuyền viên việc di chuyển sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản. Nhóm thuyền viên đồng ý, và khoảng 20 giờ cùng ngày, Hùng điều khiển tàu vượt sang vùng biển Malaysia và Thái Lan, neo đậu để câu cá.

Đến 23 giờ, tàu đã đánh bắt được khoảng 200kg cá thì gặp sóng lớn, Hùng cho tàu quay lại vùng biển Việt Nam. Rạng sáng 9/6, khi tàu di chuyển vào vùng biển trong nước, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, tạm giữ và bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục làm rõ.