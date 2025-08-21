An Giang khánh thành 2 công trình kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang đã long trọng khánh thành hai dự án quy mô lớn, khẳng định vị thế là trung tâm phát triển năng động của khu vực Tây Nam Bộ.

Nhà hát tỉnh An Giang

Dự án đầu tiên là Công trình Nhà hát tỉnh An Giang, được xây dựng tại Khu Tây sông Hậu, có tổng vốn đầu tư hơn 215 tỷ đồng. Nhà hát cao 4 tầng, với sức chứa 1.000 chỗ ngồi, cùng nhiều phòng chức năng phục vụ cho nghiệp vụ, giảng dạy và luyện tập. Đây là nhà hát quy mô lớn đầu tiên của An Giang, được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Công trình không chỉ là điểm giải trí mà còn là nơi quảng bá, lưu giữ các giá trị truyền thống của dân tộc.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà hát tỉnh An Giang

Bên cạnh nhà hát, tỉnh cũng khánh thành Dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến TP Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Công trình có tổng mức đầu tư lớn, hơn 2.131 tỷ đồng.

hánh thành tuyến đường kết nối tỉnh An Giang mở rộng giao thương với các tỉnh lân cận

Dự án bao gồm tuyến đường giao thông dài 20,96 km và ba công trình cầu kiên cố, trong đó nổi bật là cầu Châu Đốc dài 667m. Việc hoàn thành tuyến đường sẽ kết nối thông suốt với Quốc lộ N1, mở rộng giao thương với các tỉnh lân cận và vùng biên giới Tây Nam. Tuyến đường được xem là một yếu tố then chốt, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng cho địa phương.

Hai công trình này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực chào mừng ngày lễ lớn của đất nước mà còn góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng tầm diện mạo của An Giang, khẳng định quyết tâm phát triển bền vững của tỉnh.