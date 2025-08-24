Hà Nội

Tin 24/7

An Giang: Học sinh tựu trường sớm nhất từ 22/8, Khai giảng đồng loạt 5/9

An Giang công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026. Theo đó, học sinh các cấp sẽ tựu trường theo lộ trình cụ thể, với ngày khai giảng đồng loạt là 5/9.

Thiên Vũ

Tỉnh An Giang vừa ban hành khung kế hoạch thời gian cho năm học 2025-2026, chính thức xác định lịch trình học tập cho học sinh giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

11111.jpg
Tỉnh An Giang vừa ban hành khung kế hoạch thời gian cho năm học 2025-2026 (Ảnh tư liệu)

Theo kế hoạch, học sinh sẽ tựu trường theo hai mốc thời gian khác nhau:

  • Ngày 22/8/2025: Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 - những khối lớp có tính chất đặc thù - sẽ quay lại trường sớm hơn các bạn cùng lứa.
  • Ngày 29/8/2025: Học sinh các cấp còn lại sẽ tựu trường.

Toàn bộ các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2025.

Năm học 2025-2026 sẽ đảm bảo có 35 tuần thực học. Cụ thể: Học kỳ I sẽ diễn ra từ ngày 8/9/2025 đến ngày 10/1/2026 và học kỳ II bắt đầu từ ngày 12/1/2026 và kết thúc vào ngày 23/5/2026. Việc sắp xếp khung thời gian học tập này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường chủ động tổ chức giảng dạy và phù hợp với thực tế của địa phương.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo cụ thể đối với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) liên quan đến năm học 2025 - 2026, các nhiệm vụ chính: xây dựng và ban hành hướng dẫn chi tiết về nhiệm vụ cho từng cấp học và bậc học trong năm học 2025 - 2026, đảm bảo các hướng dẫn này phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Báo cáo về công tác chuẩn bị cho năm học mới và tình hình tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Báo cáo này cần được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 10/9/2025; Báo cáo tổng kết năm học và kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua của ngành. Báo cáo này cần được gửi về UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

