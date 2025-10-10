An Giang: Cháy lớn tại nhà nuôi yến, lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa

Vụ cháy giữa đêm tại căn nhà nuôi yến ở phường Rạch Giá (An Giang) khiến người dân một phen hoảng hốt, rất may không có thương vong.

Rạng sáng 10/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà số A5, 6 đường Lý Thái Tổ, khu phố Lý Thái Tổ, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, khiến nhiều người dân quanh khu vực hoảng loạn.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát khoảng 1 giờ sáng tại tầng thượng của ngôi nhà cũng là nơi được chủ hộ dùng để nuôi chim yến. Phát hiện lửa và khói bốc lên nghi ngút, người dân xung quanh hô hoán, đồng thời cùng chủ nhà báo cho lực lượng chức năng.

Do đám cháy xảy ra ở tầng cao, người dân không thể tiếp cận, chỉ có thể hỗ trợ dọn dẹp khu vực và di chuyển đồ đạc phía dưới. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình dập lửa.

Khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Rất may, khu vực cháy là tầng nuôi yến nên không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều vật dụng bị hư hại.

Lực lượng tham gia chữa cháy gồm khoảng 40 người, trong đó có 9 dân quân tự vệ, cùng 3 xe cứu hỏa và các cán bộ công an, lực lượng bảo vệ dân phố.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.