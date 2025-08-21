80 năm Quốc khánh: Việt Nam - nguồn cảm hứng toàn cầu

Đó là thời khắc mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, đồng thời khơi dậy niềm tin và hy vọng cho hàng trăm triệu người trên thế giới đang đấu tranh giành độc lập, tự do.

Tám mươi năm đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa Thu năm ấy vẫn ngân xa. Trong dịp kỷ niệm trọng đại này, nhiều chính khách, học giả và nhà báo quốc tế trong trao đổi với báo chí Việt Nam đã cùng khẳng định: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là "ngọn hải đăng" soi đường cho các dân tộc bị áp bức trên khắp năm châu.

Bước ngoặt lịch sử – góc nhìn từ Argentina

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Jorge Kreyness - Ảnh: Diệu Hương

Từ Nam Mỹ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Jorge Kreyness nhấn mạnh, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là bước ngoặt lịch sử không chỉ đối với Việt Nam, mà còn đối với cả khu vực Đông Dương.

Theo ông, trong bối cảnh chủ nghĩa phát xít bị đánh bại và phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc dâng cao, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm bắt thời cơ một cách sáng suốt để giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. "Đó là thắng lợi vĩ đại của các lực lượng cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh," ông Kreyness khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, thắng lợi năm 1945 của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều châu lục, góp phần hình thành Phong trào Không liên kết và củng cố lập trường chống chủ nghĩa đế quốc trên toàn cầu. Từ thời điểm ấy, ông nói, "nhân dân Việt Nam đã đi một chặng đường dài, từ chiến tranh đến thống nhất, từ nghèo đói đến phát triển, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội".

Ngọn hải đăng hy vọng – góc nhìn từ Đức

Tiến sĩ Michael Brie – nhà triết học và khoa học xã hội người Đức

Ở châu Âu, GS.TS Michael Brie – nhà triết học và khoa học xã hội người Đức – gọi thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám là "ngọn hải đăng" hy vọng cho những người chống chủ nghĩa đế quốc trên thế giới.

Ông nhấn mạnh tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường là yếu tố quyết định thắng lợi, thể hiện rõ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh. Dù đối mặt với cấm vận, thiên tai hay dịch bệnh, Việt Nam vẫn tập trung phát triển nền kinh tế tự chủ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đoàn kết xã hội.

Tám mươi năm sau ngày độc lập, Việt Nam đã chuyển mình từ một đất nước nghèo nàn, chiến tranh tàn phá, thành một quốc gia có vai trò ngày càng nổi bật trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam đóng góp vào các sứ mệnh gìn giữ hòa bình, đảm nhận vai trò lãnh đạo trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đăng cai nhiều hội nghị lớn, đóng vai trò xây dựng với tư cách là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và được đánh giá là đối tác tin cậy, có trách nhiệm.

Những thành tựu sau Đổi Mới năm 1986 càng củng cố vị thế của đất nước: Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, giảm nghèo đáng kể, tiến bộ trong giáo dục, y tế và hạ tầng, cùng sự phát triển của kinh tế số và tầng lớp trung lưu. Việc ứng phó hiệu quả với các thách thức, dù là khủng hoảng tài chính, dịch bệnh hay biến đổi khí hậu đã thể hiện năng lực quản trị, sự tham gia mạnh mẽ của công chúng, phản ánh sức mạnh bền bỉ của nhân dân Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Israel Reem Hazan (bên phải)

Nguồn cảm hứng của phong trào cách mạng trên toàn thế giới – góc nhìn từ Israel

Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Israel Reem Hazan gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò truyền cảm hứng mạnh mẽ của Cách mạng Việt Nam đối với phong trào tiến bộ trên toàn thế giới.

Đại diện Đảng Cộng sản Israel nhấn mạnh Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho Đảng Cộng sản Israel, cũng như các cuộc cách mạng trên thế giới.

Theo bà Hazan, lịch sử Việt Nam đã chứng minh một dân tộc dù nhỏ bé cũng có thể đánh bại chủ nghĩa đế quốc, giành quyền tự quyết – bài học quý giá cho các phong trào đấu tranh vì công lý, tự do và độc lập.

Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Israel Reem Hazan

Theo bà, Đảng Cộng sản Israel đặc biệt coi trọng kinh nghiệm của Việt Nam: "Chúng tôi có thể học hỏi từ Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách hoạch định chiến lược lâu dài, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu và kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội".

Bản anh hùng ca quân sự – cảm nhận từ Cuba

Nhà báo Roberto Molina của hãng thông tấn Prensa Latina - Ảnh: Việt Hùng

Trong khi đó, từ La Habana, nhà báo Roberto Molina của hãng thông tấn Prensa Latina (Cuba) lại tiếp cận sự kiện 1945 bằng cảm xúc tràn đầy. Ông ví Cách mạng Tháng Tám là "bản anh hùng ca quân sự của nhân dân Việt Nam", chứng minh sức mạnh đoàn kết dân tộc và trở thành nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Ông đánh giá trong thời gian ngắn của lịch sử, nhân dân Việt Nam đã vượt qua những thách thức lớn để đạt thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội và chính trị. Từ sản xuất lương thực, công nghệ, công nghiệp, hạ tầng đến văn hóa – nghệ thuật, Việt Nam đã khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trong ASEAN, trong các tổ chức quốc tế và trên trường thế giới.

Theo nhà báo Molina, toàn bộ phong trào dân tộc và quần chúng Việt Nam đã tạo nên chiến thắng năm 1945, đưa đến sự ra đời của một nhà nước độc lập, dân chủ. "Đó là minh chứng hùng hồn rằng, khi toàn dân đồng lòng thì không một thế lực ngoại bang nào có thể khuất phục được", ông khẳng định.

Nhà báo Cuba cũng nhấn mạnh, từ thắng lợi năm 1945, Việt Nam đã tiếp tục lập nên nhiều kỳ tích: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, giải phóng miền Nam năm 1975, rồi vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Theo ông, những thành tựu ấy càng tô đậm giá trị ban đầu của Cách mạng Tháng Tám, chứng minh rằng ngọn lửa độc lập từ Ba Đình 1945 chưa bao giờ tắt, mà vẫn cháy sáng trong suốt hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Từ Nam Mỹ, châu Âu, Trung Đông đến vùng Caribe, những tiếng nói đa dạng nhưng cùng chung một thông điệp: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam là sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn cổ vũ to lớn cho các phong trào tiến bộ trên thế giới.

Ngọn lửa độc lập thắp lên tại Quảng trường Ba Đình mùa Thu 1945 đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, trở thành biểu tượng bất diệt cho khát vọng tự do, công lý và hòa bình của nhân loại. Và như lời GS Michael Brie, đó chính là "ngọn hải đăng" – không chỉ soi sáng cho dân tộc Việt Nam trên con đường phát triển, mà còn dẫn lối cho hàng triệu người trên khắp hành tinh tìm thấy niềm tin và sức mạnh để tự quyết định tương lai của mình.