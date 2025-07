78 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7: “Em là đôi mắt của anh”

Ngày 31/7, Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân mất tích do mưa lũ xảy ra tại huyện Điện Biên. Được biết, đến nay, tại Điện Biên vẫn đang xảy ra mưa lớn, việc cứu hộ, cứu nạn được thực hiện khẩn trương. Tuy nhiên, do địa hình bị chia cắt, nhiều bản bị cô lập, trong khi lượng bùn đất, đá từ trên đồi vẫn tiếp tục theo dòng nước tràn về khiến cho việc tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp khó khăn.