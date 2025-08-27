Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

7 Di tích mới góp phần bảo tồn di sản lịch sử - văn hóa TPHCM

TPHCM vừa công nhận thêm 7 di tích cấp thành phố. Đây là nỗ lực bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Lê Vũ

Ngày 27/8/2025, tại TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Thành phố. Sự kiện này diễn ra trong không khí cả thành phố đang thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

cong-bo-di-tich-01.jpg
Đại diện Trường THPT Ten Lơ Man nhận bằng xếp hạng di tích

Buổi lễ là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc bổ sung 7 công trình, địa điểm vào danh mục di tích của Thành phố. Trong số đó, có 2 di tích kiến trúc nghệ thuật là Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành và Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo, cùng với 5 di tích lịch sử bao gồm Đình Tân Phước, Đình Thần Phú An, Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tại Vườn Thơm, Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ và Trường THPT Ten Lơ Man.

Việc công nhận thêm 7 di tích mới đã góp phần làm phong phú hơn danh sách di tích của Thành phố. Sau đợt công nhận này, TPHCM có tổng cộng 321 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Trong đó, bao gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cùng với 218 di tích và danh lam thắng cảnh cấp thành phố.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là một vấn đề cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc xếp hạng di tích là bước đi quan trọng nhằm bảo tồn các công trình, địa điểm gắn liền với quá trình hình thành vùng đất và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

vuon-cau-do.jpg
Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ

Trong thời gian tới, các đơn vị quản lý di tích và chính quyền địa phương sẽ sớm xây dựng đề án bảo tồn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và học sinh về ý nghĩa của việc xếp hạng. Mục tiêu là xây dựng kế hoạch bảo tồn, quảng bá để công chúng có thể tham quan, tìm hiểu và trân trọng những giá trị lịch sử - văn hóa, qua đó bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc.

Cùng với đó, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa Thành phố cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng các di tích khác, đặc biệt là các công trình đình làng và những địa điểm gắn với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

Việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa cần sự chung tay của cả cộng đồng. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành văn hóa, mà còn là nhiệm vụ của toàn xã hội, nhằm đảm bảo các giá trị truyền thống được gìn giữ và phát huy một cách bền vững.

Đền thờ họ Trương và khu mộ ông bà Trương Minh Thành (82/5 Lý Thường Kiệt và ở hẻm 102 Lý Thường Kiệt, P.Hạnh Thông) mang các đặc điểm điển hình của lăng mộ dành cho các vị quan đại thần thời Nguyễn, vào giai đoạn nửa đầu thế kỷ 19. Hiện nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị như bài vị, liễn đối, hoành phi, bao lam, chân đèn.

Công viên khu mộ cổ Gò Quéo (đường Võ Chí Công, P.Bình Trưng) là khu nghĩa trang có từ thời nhà Nguyễn, gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển vùng đất Nam bộ, trong đó có mộ Tả tham tri Phạm Quang Triệt và mộ Tổng đốc Ninh Thái Phạm Duy Trinh.

Đình Tân Phước (tại số 254/4 Âu Cơ, P.Tân Hòa) được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 19, lưu dấu nhiều sự kiện lịch sử trong giai đoạn kháng chiến 1940 - 1950 của quân và dân ấp Tân Phước, xã Phú Thọ Hòa, tỉnh Gia Định nói riêng và quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nói chung.

Đình thần Phú An (hẻm 108 Võ Duy Ninh, P.Thạnh Mỹ Tây) mang đậm nét kiến trúc truyền thống của đình làng Nam bộ, thờ các vị thần gắn liền với tín ngưỡng dân gian đời sống tinh thần của người Việt.

Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tại Vườn Thơm (đường Trương Văn Đa, xã Bình Lợi) là nơi đã diễn ra nhiều cuộc hội họp, đưa ra những quyết sách quan trọng trong lãnh đạo kháng chiến của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.

Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ (KP 29, P.Thới An) là căn cứ địa đầu tiên của tỉnh Gia Định trong kháng chiến chống Pháp, cũng là nơi khởi đầu cho sự hình thành căn cứ kháng chiến An Phú Đông.

Trường THPT Ten Lơ Man (8 Trần Hưng Đạo, P.Bến Thành), ngôi trường là nơi xuất phát điểm của cuộc mít tinh, biểu tình phản đối can thiệp của Mỹ vào Việt Nam và Đông Dương.

#Di tích lịch sử TP Hồ Chí Minh #Bảo tồn di sản văn hóa #Di tích cấp thành phố #Di tích quốc gia tại TP Hồ Chí Minh #Các công trình lịch sử - văn hóa #Bảo tồn kiến trúc truyền thống

Bài liên quan

Bất động sản

TP HCM khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo quy mô 17.000m

TP HCM vừa khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (Sihub) quy mô 17.000m², vận hành theo mô hình hợp tác công - tư

33.jpg
Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM

Mới đây (23/8), TP.HCM đã chính thức khánh thành tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (Sihub) tại địa chỉ 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP HCM. Đây là một dự án quan trọng, được kỳ vọng trở thành hạt nhân thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố.

Xem chi tiết

Tin 24/7

TP HCM mở lớp đào tạo giáo viên, giảng viên về khởi nghiệp

TP HCM khai giảng lớp tập huấn đầu tiên cho giáo viên, giảng viên về khởi nghiệp.Chương trình nhằm truyền cảm hứng và hướng dẫn học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

TP HCM đang đẩy mạnh việc ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp ngay từ trong nhà trường bằng một chương trình huấn luyện đặc biệt. Lớp tập huấn đầu tiên dành cho giáo viên và giảng viên các trường phổ thông, đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đã chính thức khai giảng vào ngày 20/8.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Xem chi tiết

Tin 24/7

TPHCM chốt lịch năm học mới: Học sinh lớp 1, 9, 12 tựu trường sớm

TPHCM chính thức ban hành kế hoạch năm học 2025-2026. Theo đó, học sinh lớp 1, 9, 12 sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 20/8, toàn thành phố khai giảng vào ngày 5/9.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 áp dụng cho tất cả các bậc học trên địa bàn. Đáng chú ý trong lịch học năm mới các khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ quay trở lại trường sớm hơn các khối còn lại.

3.jpg
Ngày tựu trường ( Ảnh tư liệu)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới