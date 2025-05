5 công nhân nghi ngộ độc khí CO, 2 người tử vong

5 công nhân tại một doanh nghiệp gạch men ở Đồng Nai nghi ngộ độc khí CO khi làm việc, trong đó 2 người đã tử vong.

Sáng 26/5, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xác nhận đang điều trị cho 3 công nhân nghi ngộ độc khí CO. Các nạn nhân đều là công nhân của Công ty gạch men P.N - chi nhánh Đồng Nai (Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu).

Theo thông tin từ bệnh viện, tối 25/5, bệnh viện tiếp nhận 5 công nhân trong tình trạng nguy kịch, nghi do hít phải khí CO trong quá trình làm việc, trong đó 2 người đã tử vong.

Ba công nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Cụ thể, hai công nhân được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện là anh Nguyễn Long S. (38 tuổi) và anh Nguyễn Hoàng Quang L. (26 tuổi). Cả hai được chẩn đoán tử vong ngoại viện, nghi do ngộ độc khí CO.

Ba người còn lại đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất gồm: Đặng Cao Hiến (44 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Tấn Huy (34 tuổi) và Lê Văn Ngọc (40 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Hiện cả 3 tỉnh táo, đã thở oxy cao áp xong, các chỉ số sinh hiệu ổn định và được theo dõi tại khoa cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.