Bất động sản

3 tập đoàn lớn cùng đề xuất đầu tư xây cầu Cần Giờ

Trung Nam Group và 2 đơn vị đề xuất đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức BT, thuộc nhóm hợp đồng đối tác công tư.

Theo Sơn Nhung/Người lao động

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) vừa gửi văn bản đến UBND TP HCM cùng các sở, ngành, đề xuất được tham gia dự án cầu Cần Giờ theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) thuộc nhóm hợp đồng đối tác công tư (PPP).

Trước đó, TP HCM từng giao Trungnam Group lập báo cáo tiền khả thi dự án. Hồ sơ đã trình UBND thành phố và được Sở Giao thông Vận tải trước đây dùng làm cơ sở hoàn thiện, trình HĐND TP vào cuối năm 2023.

Theo Trungnam Group, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 10.569 tỉ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2024-2028 theo hình thức BOT. Tuy nhiên, sau khi tuyến Metro số 12 (quận 7 cũ – Cần Giờ) được điều chỉnh sang PPP theo Quyết định 1125/QĐ-TTg doanh nghiệp cho rằng cần thay đổi phương thức huy động vốn.

Trungnam đánh giá mô hình BOT gặp hạn chế do lưu lượng giao thông thấp, thời gian hoàn vốn kéo dài 30-50 năm và ảnh hưởng đến tuyến Metro số 12. Vì vậy, đơn vị đề xuất chuyển sang PPP, kỳ vọng tối ưu hiệu quả tài chính, giảm tác động môi trường và phù hợp với thực tế địa phương.

Doanh nghiệp này cam kết hỗ trợ toàn diện từ thiết kế đến thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Trungnam được biết tới là tập đoàn từng thực hiện nhiều dự án lớn như cầu Mỹ Thuận 2, cầu Rạch Miễu 2, cầu Phú An, cầu Hàm Luông – Cà Mau.

caucangio-1.png
Tập đoàn Vingroup vừa khởi công siêu dự án lấn biển tại biển Cần Giờ hồi tháng 4-2025

Ngoài Trungnam, Masterise Group cũng bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư cầu Cần Giờ theo hình thức BT.

Tương tự, Tập đoàn Thaigroup kiến nghị thành phố xem xét cho tham gia dự án cầu Cần Giờ theo hợp đồng BT hoặc phương thức phù hợp khác.

Theo quy hoạch, cầu Cần Giờ sẽ vượt sông Soài Rạp, nối huyện Cần Giờ (cũ) với Nhà Bè (cũ), đi theo trục đường 15B, cắt qua Nguyễn Bình và nối vào đường Rừng Sác, cách bến phà Bình Khánh khoảng 2,5 km về phía nam.

Hiện, việc kết nối giữa Cần Giờ và trung tâm TP HCM chủ yếu dựa vào phà Bình Khánh. Cùng với cầu Cần Giờ, tuyến metro dài 48,5 km đang được xúc tiến, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại và thúc đẩy phát triển khi khu vực này hình thành cảng trung chuyển quốc tế và đô thị biển.

