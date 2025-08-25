3 điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 ở Cần Thơ

Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm để chào mừng Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công.

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND Thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật dự kiến diễn ra vào khoảng 21h30 ngày 2/9. TP Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại ba địa điểm bao gồm một điểm tầm cao và hai điểm tầm thấp. Cụ thể:

Pháo hoa tầm cao: Tại Công viên Tây Đô, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ

Pháo hoa tầm thấp: Tại Công viên Xà No (phường Vị Tân) và Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi).

Ngoài ra, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động trang trọng khác như viếng và dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang (cũ), Nghĩa trang liệt sĩ Sóc Trăng (cũ), Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Xuyên (Sóc Trăng cũ) và Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ và các đền thờ, tượng đài Bác Hồ ở xã Lương Tâm và xã An Thạnh cùng Tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều.

Đặc biệt, trước màn bắn pháo hoa nghệ thuật, Thành phố tổ chức cầu truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật chào mừng. Điểm cầu chính tại Công viên Tây Đô, phường Hưng Phú Chương trình Họp mặt kỷ niệm được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 2.9.2025 với sự tham gia của các nghệ sĩ TP.HCM và Cần Thơ cũng sẽ được truyền hình trực tiếp, và kết nối với các điểm cầu Công viên Xà No, phường Vị Tân (Hậu Giang cũ) và Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi (Sóc Trăng cũ).

Các hoạt động kỷ niệm này nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Kinh phí tổ chức chương trình được huy động từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.