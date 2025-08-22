Hà Nội

Bất động sản

18 cao tốc dự kiến thu phí từ tháng 1/2026

Từ tháng 1/2026, 18 tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dự kiến sẽ bắt đầu thu phí. Mức thu đề xuất là 1.300 đồng/km với đường cao tốc tiêu chuẩn.

Thiên Vũ

Từ tháng 1/2026, người dân lưu thông trên 18 tuyến cao tốc Bắc Nam do nhà nước đầu tư sẽ bắt đầu trả phí. Đây là đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt.

2222.jpg
Thu phí trên trên 18 tuyến cao tốc Bắc Nam (Ảnh minh họa)

Theo Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất có 2 mức thu phí: Thu 1.300 đồng/km với xe tiêu chuẩn, áp dụng với đường cao tốc đủ điều kiện thu phí gồm 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục và 900 đồng/km đối với đường cao tốc có 4 làn xe nhưng làn dừng khẩn cấp không liên tục.

Các dự án dự kiến sẽ thu phí bao gồm:
13 dự án cao tốc do Nhà nước đầu tư gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau sẽ được thu phí trong 7 năm kể từ ngày bắt đầu vận hành. Sau đó, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác và quản lý hạ tầng tiếp theo.

Trong 13 dự án, có 4 dự án là Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Ngoài ra, còn 5 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 được đầu tư bằng vốn ngân sách, bắt đầu thu phí từ tháng 1/2026 gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Việc thu phí các tuyến cao tốc này được dự kiến sẽ mang lại cho ngân sách nhà nước gần 2.500 tỷ đồng mỗi năm, sau khi đã trừ đi các chi phí vận hành.

Thị trường bất động sản chứng kiến làn sóng huy động vốn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn. Họ đang tận dụng mọi công cụ tài chính từ chứng khoán đến M&A để xoay vòng dòng tiền và kích hoạt các dự án mới…