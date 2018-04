Những lý do chia tay "bá đạo nhất hệ mặt trời"

Ai khi yêu chẳng muốn có một tình yêu lâu dài, bền vững. Chẳng ai thích cái viễn cảnh bỗng một ngày thức dậy, người yêu tự dưng đề nghị chia tay. Mà ”cay” nhất là chia tay với những lý do thật sự ”ba chấm” và không hiểu nổi. Không dùng cái lý do muôn thuở là ”không hợp” hoặc ”hết yêu”, người ta còn có 1.001 lý do chia tay khác nữa. Mà đa phần trong số đó đều là những lý do ”hãm nhất hệ mặt trời”

Hãy đến với những lý do chia tay nhảm nhí nhất từng xuất hiện do chính cư dân mạng kể lại dưới đây.

Thầy bói nói hay anh chỉ lấy cớ để chia tay hả đồ bám váy mẹ?

Có lẽ nó tan biến là do anh ngu ngốc, không phải do em

Okay cầu cho người yêu tiếp theo của anh bị viễn thị hoặc loạn thị gì đấy.

”Em có lý do của mình và em không nói được”… trời ơi, trò đánh đố chăng?

Thế chẳng lẽ nếu anh là dân quận 4 gần nhà Năm Cam thì bố mẹ em cũng cấm luôn à?

Chúc anh trăm trận trăm thua nhé!

Okie bạn anh kể… bạn anh kể… vậy bạn anh là đứa nào thế?